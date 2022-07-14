İran'dan terör operasyonu: Irak sınırında çok sayıda terörist yakalandı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 11:47

İran İstihbarat Bakanlığı'nın, Devrim Muhafızları'na bağlı Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı ile beraber yürüttüğü operasyonla bir terör çetesine "ağır darbe" vurulduğu bildirildi.

Mehr News'in haberine göre İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinden ülkeye sızmaya çalışan ve sabotaj eylemi hazırlığında olan bir terör çetesi, ülkenin kuzeybatısında icra edilen başarılı operasyonda çökertildi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 10 teröristin yakalandığı belirtildi.

Operasyon sırasında birçok silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Son günlerde İran Devrim Muhafızları Ordusu, Selmas sınır bölgesinden ülkeye sızan bir terör çetesinin çökertildiğini duyurmuştu.