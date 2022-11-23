İran'dan Türkiye-Suriye görüşmeleri açıklaması: Görüşmeler Temmuz'da başladı
İran, Temmuz ayında Türkiye ile Suriye arasında güvenlik görüşmelerinin başladığını açıkladı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asger Haci, Astana formatındaki 19. Uluslararası Suriye Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Ali Asger Haci, Temmuz ayından sonra Türkiye ile Suriye arasında güvenlik düzeyinde görüşmelerin başladığını söyledi.
RIA'nın aktardığına göre Ali Asger Haci, "Temmuz ayında Tahran'da yapılan Rusya, Türkiye ve İran zirvesinin ardından Türkiye ile Suriye arasında güvenlik görüşmeleri başladı. Neyse ki şu ana kadar iyi gidiyorlar ve görüşmelere gelecekte de devam edecekler" dedi.
Haci, Türkiye ve Suriye'nin güvenlik görüşmelerini sürdürmeyi planladığını belirterek, tarafların halihazırda istişarelerde bulunduğunu aktardı.
Reuters'ın Eylül ayı ortasında kaynaklara dayandırdığı haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Suriyeli mevkidaşı Ali Memlük, iki ülke dışişleri bakanları arasında olası bir görüşmeyi ele almak üzere bir dizi toplantı gerçekleştirdi.
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