İran'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Türkiye'ye ziyaret edeceğini duyurdu.

İran'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2024 - 18:44

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi 2 Aralık 2024 tarihinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.



Etiketler: #Dışişleri bakanlığı #İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi #İran

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