İran'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret
Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Türkiye'ye ziyaret edeceğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi 2 Aralık 2024 tarihinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Son ankette çarpıcı sonuç
- Ankara'da yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyor
- 'YPG, havalimanında kontrolü ele geçirdi’
- Karar verildi! Yönetim ve teknik direktör...
- Özgür Özel, anket sonuçlarını paylaştı
- 'Zenginleştin mi, haram yedin mi?'
- İsrail’in yeni cephesi: Halep
- Gözaltına alınan çok sayıda isim hakkında karar
- Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem!
- Kendisine ilaç enjekte edip ölmeyi beklemiş