Bankaların faiz yarışı sürüyor: 750 bin liranın faiz getirisi ne kadar? En yüksek faizi hangi banka veriyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 21 Kasım'daki faiz kararı sonrası, yurttaşlar mevduat faizi oranlarına odaklandı.

Yatırımcılar enflasyona karşı yatırımlarını korumak amacıyla mevduat faizlerine yöneliyor. Peki, 750 bin TL'nin faiz getirisi ne kadar?