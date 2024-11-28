Bankaların faiz yarışı sürüyor: 750 bin liranın faiz getirisi ne kadar? En yüksek faizi hangi banka veriyor?
Mevduat faiz oranları güncellendi ve 750 bin TL’nin 32 günlük getirisiyle dikkat çeken bankalar belli oldu. Peki, 750 bin TL'nin faiz getirisi hangi bankada, ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 21 Kasım'daki faiz kararı sonrası, yurttaşlar mevduat faizi oranlarına odaklandı.
Yatırımcılar enflasyona karşı yatırımlarını korumak amacıyla mevduat faizlerine yöneliyor. Peki, 750 bin TL'nin faiz getirisi ne kadar?
AKBANK
Faiz Oranı: yüzde 50
Net Getiri: 29.589 TL
Vade sonu tutar: 779.589 TL
ODEA
Faiz Oranı: yüzde 51
Net Getiri: 30.181 TL
Vade sonu tutar: 780.181 TL
CEBTE TEB
Faiz Oranı: yüzde 53
Net Getiri: 31.364 TL
Vade sonu tutar: 781.364 TL
FİBA BANK
Faiz Oranı: yüzde 50
Net Getiri: 29.589 TL
Vade sonu tutar: 779.589 TL
ON PLUS
Faiz Oranı: yüzde 50
Net Getiri: 29.589 TL
Vade sonu tutar: 779.589 TL
N KOLAY
Faiz Oranı: yüzde 48
Net Getiri: 28.405 TL
Vade sonu tutar: 778.405 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: yüzde 46.5
Net Getiri: 27.518 TL
Vade sonu tutar: 777.518 TL
EN PARA
Faiz Oranı: yüzde 46
Net Getiri: 27.222 TL
Vade sonu tutar: 777.222 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: yüzde 41
Net Getiri: 24.263 TL
Vade sonu tutar: 774.263 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: yüzde 53
Net Getiri: 31.364 TL
Vade sonu tutar: 781.364 TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: yüzde 52
Net Getiri: 30.773 TL
Vade sonu tutar: 780.773 TL
ING
Faiz Oranı: yüzde 52
Net Getiri: 30.773 TL
Vade sonu tutar: 780.773 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: yüzde 50
Net Getiri: 29.589 TL
Vade sonu tutar: 779.589 TL
QNB
Faiz Oranı: yüzde 49
Net Getiri: 28.997 TL
Vade sonu tutar: 778.997 TL
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