Bankaların faiz yarışı sürüyor: 750 bin liranın faiz getirisi ne kadar? En yüksek faizi hangi banka veriyor?

Bankaların faiz yarışı sürüyor: 750 bin liranın faiz getirisi ne kadar? En yüksek faizi hangi banka veriyor?

Mevduat faiz oranları güncellendi ve 750 bin TL’nin 32 günlük getirisiyle dikkat çeken bankalar belli oldu. Peki, 750 bin TL'nin faiz getirisi hangi bankada, ne kadar oldu?

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2024 Perşembe, 21:17
Bankaların faiz yarışı sürüyor: 750 bin liranın faiz getirisi ne kadar? En yüksek faizi hangi banka veriyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 21 Kasım'daki faiz kararı sonrası, yurttaşlar mevduat faizi oranlarına odaklandı. 

Yatırımcılar enflasyona karşı yatırımlarını korumak amacıyla mevduat faizlerine yöneliyor. Peki, 750 bin TL'nin faiz getirisi ne kadar?

Bankaların faiz yarışı sürüyor: 750 bin liranın faiz getirisi ne kadar? En yüksek faizi hangi banka veriyor?

AKBANK 

Faiz Oranı: yüzde 50

Net Getiri: 29.589 TL

Vade sonu tutar: 779.589 TL

Bankaların faiz yarışı sürüyor: 750 bin liranın faiz getirisi ne kadar? En yüksek faizi hangi banka veriyor?

ODEA 

Faiz Oranı: yüzde 51

Net Getiri: 30.181 TL

Vade sonu tutar: 780.181 TL

Bankaların faiz yarışı sürüyor: 750 bin liranın faiz getirisi ne kadar? En yüksek faizi hangi banka veriyor?

CEBTE TEB

Faiz Oranı: yüzde 53

Net Getiri: 31.364 TL

Vade sonu tutar: 781.364 TL

Bankaların faiz yarışı sürüyor: 750 bin liranın faiz getirisi ne kadar? En yüksek faizi hangi banka veriyor?

FİBA BANK 

Faiz Oranı: yüzde 50

Net Getiri: 29.589 TL

Vade sonu tutar: 779.589 TL

Bankaların faiz yarışı sürüyor: 750 bin liranın faiz getirisi ne kadar? En yüksek faizi hangi banka veriyor?

ON PLUS 

Faiz Oranı: yüzde 50

Net Getiri: 29.589 TL

Vade sonu tutar: 779.589 TL

Bankaların faiz yarışı sürüyor: 750 bin liranın faiz getirisi ne kadar? En yüksek faizi hangi banka veriyor?

N KOLAY 

Faiz Oranı: yüzde 48

Net Getiri: 28.405 TL

Vade sonu tutar: 778.405 TL

Bankaların faiz yarışı sürüyor: 750 bin liranın faiz getirisi ne kadar? En yüksek faizi hangi banka veriyor?

GARANTİ BBVA 

Faiz Oranı: yüzde 46.5

Net Getiri: 27.518 TL

Vade sonu tutar: 777.518 TL

Bankaların faiz yarışı sürüyor: 750 bin liranın faiz getirisi ne kadar? En yüksek faizi hangi banka veriyor?

EN PARA 

Faiz Oranı: yüzde 46

Net Getiri: 27.222 TL

Vade sonu tutar: 777.222 TL

Bankaların faiz yarışı sürüyor: 750 bin liranın faiz getirisi ne kadar? En yüksek faizi hangi banka veriyor?

TÜRKİYE İŞ BANKASI 

Faiz Oranı: yüzde 41

Net Getiri: 24.263 TL

Vade sonu tutar: 774.263 TL

Bankaların faiz yarışı sürüyor: 750 bin liranın faiz getirisi ne kadar? En yüksek faizi hangi banka veriyor?

ALTERNATİF BANK 

Faiz Oranı: yüzde 53

Net Getiri: 31.364 TL

Vade sonu tutar: 781.364 TL

Bankaların faiz yarışı sürüyor: 750 bin liranın faiz getirisi ne kadar? En yüksek faizi hangi banka veriyor?

TÜRKİYE FİNANS 

Faiz Oranı: yüzde 52

Net Getiri: 30.773 TL

Vade sonu tutar: 780.773 TL

Bankaların faiz yarışı sürüyor: 750 bin liranın faiz getirisi ne kadar? En yüksek faizi hangi banka veriyor?

ING 

Faiz Oranı: yüzde 52

Net Getiri: 30.773 TL

Vade sonu tutar: 780.773 TL

Bankaların faiz yarışı sürüyor: 750 bin liranın faiz getirisi ne kadar? En yüksek faizi hangi banka veriyor?

DENİZBANK 

Faiz Oranı: yüzde 50

Net Getiri: 29.589 TL

Vade sonu tutar: 779.589 TL

Bankaların faiz yarışı sürüyor: 750 bin liranın faiz getirisi ne kadar? En yüksek faizi hangi banka veriyor?

QNB 

Faiz Oranı: yüzde 49

Net Getiri: 28.997 TL

Vade sonu tutar: 778.997 TL

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