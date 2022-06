İran'dan Ukrayna açıklaması: Savaşı, ABD ve NATO kışkırttı

23 Haziran 2022 Perşembe, 11:55

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, başkent Tahran’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

İbrahim Reisi, karşılıklı görüşmelerin iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini artırdığını belirterek, Tahran yönetiminin Moskova ile yeni stratejik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu söyledi.

Reisi, "İş birliği ve ortaklığımızı güçlendirmek ABD’nin ekonomik tekelciliği ve yaptırımları ile mücadelemizi güçlendirmektedir. ABD’nin bağımsız ülkelere karşı uyguladığı ekonomik baskılar ile mücadelenin en iyi stratejik yöntemi işbirliğimizi artırmak" ifadelerini kullandı.

Reisi ayrıca, Ukrayna'daki savaşın bir an önce sonlanması gerektiğini belirterek, "İran olarak savaşın bir an önce sonlanmasından yanayız. Bu konuda her türlü diplomatik çözüm yolu için yardım etmeye hazırız. Ukrayna savaşına ABD ve NATO’nun kışkırtmaları neden oldu" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Tahran yönetimi ile yeni stratejik işbirliğine hazır olduklarını belirterek, "İran ile iş birliğimizi ekonomi dahil birçok alanda geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Lavrov, İran’ın Şangay İş birliği Örgütü’ne üyeliği hakkında değerlendirmede bulunarak, örgüte üyeliğini desteklediklerini belirtti.