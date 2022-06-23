İran'dan Ukrayna açıklaması: Savaşı, ABD ve NATO kışkırttı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, NATO’nun bölgede yayılmacı politikalar izlediğini ve buna karşı her zaman tetikte olunması gerektiğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, başkent Tahran’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.
İbrahim Reisi, karşılıklı görüşmelerin iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini artırdığını belirterek, Tahran yönetiminin Moskova ile yeni stratejik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu söyledi.
Reisi, "İş birliği ve ortaklığımızı güçlendirmek ABD’nin ekonomik tekelciliği ve yaptırımları ile mücadelemizi güçlendirmektedir. ABD’nin bağımsız ülkelere karşı uyguladığı ekonomik baskılar ile mücadelenin en iyi stratejik yöntemi işbirliğimizi artırmak" ifadelerini kullandı.
Reisi ayrıca, Ukrayna'daki savaşın bir an önce sonlanması gerektiğini belirterek, "İran olarak savaşın bir an önce sonlanmasından yanayız. Bu konuda her türlü diplomatik çözüm yolu için yardım etmeye hazırız. Ukrayna savaşına ABD ve NATO’nun kışkırtmaları neden oldu" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Tahran yönetimi ile yeni stratejik işbirliğine hazır olduklarını belirterek, "İran ile iş birliğimizi ekonomi dahil birçok alanda geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Lavrov, İran’ın Şangay İş birliği Örgütü’ne üyeliği hakkında değerlendirmede bulunarak, örgüte üyeliğini desteklediklerini belirtti.
Video Haberler
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
- DBP'li Saliha Aydeniz ile ilgili fezleke komisyonda
- 'İşini yapmıyorsun, şov yapıyorsun'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme