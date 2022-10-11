İran'dan uyarı: Güvenliğimizi bozmak isteyenler, pişman edici tepkimizle karşı karşıya kalacaklar
İranlı komutan Alirıza Tangsiri, ülkesinin, komşu ülkelerle barış ve dostluk içinde yaşamayı hedeflediğini söyledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Alirıza Tangsiri, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Mehr'in aktardığına göre Tangsiri, İran'ın iyi bir komşuluk politikası benimsediğini belirterek, "saldırı ve işgalin İran'ın askeri doktrininde hiçbir zaman yer almadığını" savundu.
Tangsiri, ülkesinin gündeminde, komşu ülkelerle barış ve dostluk kurmanın yer aldığını söyledi.
Dostluk ve barışı kötüye kullananlara aynı şekilde karşılık vereceklerini dile getiren Tangsiri, İran'ın güvenliğini "hiçbir şeye" değişmeyeceklerini ifade etti.
Tangsiri, "Ülkemizin güvenliğini bozmak isteyen herkes, İran'ın kararlı ve pişman edici tepkisiyle karşı karşıya kalacaktır" dedi.
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