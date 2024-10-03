Yayınlanma: 03.10.2024 - 09:28

Güncelleme: 03.10.2024 - 09:28

İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonrası bölgede tansiyon yükseldi. Saldırı sonrası İran'ın nükleer silahının olup olmadığı merak edildi. Peki, İran'ın askeri gücü ne kadar? İran'ın nükleer silahları var mı?

İRAN'IN ASKERİ GÜCÜ

İran, Ortadoğu'nun en büyük ordularından birine sahip. En az 580 bin askeri var. 200 bin de yedek askeri bulunuyor.

Ordu ve devrim muhafızları ayrı ayrı kara, hava ve deniz birliklerine sahip. İran sınırlarının korunmasından Devrim Muhafazları sorumlu. Tüm bu kolların koordinasyonunu genelkurmay başkanı sağlıyor. Genelkurmay başkanı stratejilerin belirlenmesinden de sorumlu.

Devrim Muhafızlarının bünyesinde Kudüs gücü de bulunuyor. Kudüs güçleri İran'ın direniş ekseni içinde yer alan grupların eğitiminde, silahlandırılmasında ve desteklenmesinde görev yapıyor.

Bu gruplar arasında Lübnan'da Hizbullah örgütü, Irak'ta Şii milisler, Gazze'de Hamas ve İslami Cihad örgütleri ile Yemen'de Husi milisler bulunuyor.

Bu vekil güçlerin, İran ordusunun içinde yer almasalar da olası bir saldırı anında İran'ı destekleyeceklerine dikkat çekiliyor. İran'ın bu vekil güçlere, drone, balistik füze ve seyir füzesi temin ettiği biliniyor.

Vekil güçler arasında İran'a en yakın olansa Lübnan'daki Hizbullah örgütü.

İran'da ordunun baş komutanıysa tüm önemli konularda son kararı veren dini lider Ayetullah Ali Hamaney.

İRAN VE İSRAİL'İN NÜKLEER SİLAHLARI VAR MI?

İsrail'in kendi nükleer silahları olduğu düşünülüyor ancak bu konudaki resmi açıklamalarında muğlak yanıtlar vermeyi sürdürüyor.

İran'ın nükleer silahı olmadığına inanılıyor ve Tahran yönetimi sivil nükleer programını nükleer silah geliştirmek için kullanmaya çalıştığı yönündeki iddiaları reddediyor.

Geçen yıl Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran'ın yer altındaki Fordo adlı nükleer tesisinde yüzde 83,7 saflığa kadar zenginleştirilmiş uranyum parçacıkları tespit etmişti.

Zenginleştirilmiş uranyum, nükleer yakıtın yanı sıra nükleer silah yapımında da kullanılabiliyor.