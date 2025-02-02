İran'ın başkenti Tahran'da 'hava kirliliği' nedeniyle okullar tatil edildi
İran'ın başkenti Tahran'daki hava kirliliği nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İran'ın başkenti Tahran'da yüksek seviyelerde seyreden hava kirliliği nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Tahran Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, yüksek seviyelerde devam eden hava kirliliği nedeniyle Demavend ve Firuzkuh ilçeleri dışında Tahran'da üniversiteler hariç tüm eğitim kademeleri için tatil ilan edildi.
HAVA KİRLİLİĞİ 150 MİKROGRAM/METREKÜP ÖLÇÜLDÜ
Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan ölçümlerde Tahran'da dün hava kirliliği 150 mikrogram/metreküp ölçüldü.
Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra kullanılan yakıtın kalitesiz oluşu Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.
Etiketler: #Tahran #hava #hava kirliliği
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık Dr. İlker Gönen cezaevinde intihar etti!
- Erdoğan, İmamoğlu'na desteğe gidenleri hedef aldı
- Bilirkişi ruhsatsız çıktı!
- Erken seçim için tarih verdi!
- AKOM uyardı... İstanbul’a kar geliyor!
- Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
- Okullar bir gün daha tatil edildi
- Kahramanlığı filmlere konu olan pilot kazayı yorumladı
- Cansu Dere'den 'Ayşe Barım' açıklaması!
- Narin Güran davasında yeni gelişme