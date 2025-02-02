İran'ın başkenti Tahran'da 'hava kirliliği' nedeniyle okullar tatil edildi

Yayınlanma: 02.02.2025 - 09:59

Güncelleme: 02.02.2025 - 10:00

İran'ın başkenti Tahran'da yüksek seviyelerde seyreden hava kirliliği nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Tahran Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, yüksek seviyelerde devam eden hava kirliliği nedeniyle Demavend ve Firuzkuh ilçeleri dışında Tahran'da üniversiteler hariç tüm eğitim kademeleri için tatil ilan edildi.

HAVA KİRLİLİĞİ 150 MİKROGRAM/METREKÜP ÖLÇÜLDÜ

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan ölçümlerde Tahran'da dün hava kirliliği 150 mikrogram/metreküp ölçüldü.

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra kullanılan yakıtın kalitesiz oluşu Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.