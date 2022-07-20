İran'ın batısında çatışma çıktı: 2 asker hayatını kaybetti

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:04

İran devlet televizyonunun haberine göre, Kürdistan eyaletinin Sınır Muhafızları Komutanı Albay Arif Sepehri, dün gece Bane ve Pave ilçelerindeki iki sınır noktasından ülkeye sızmak isteyen "terörist bir grup" ile sınır muhafızları arasında çatışma çıktığını açıkladı.

Arif Sepehri, çatışma sonucunda iki sınır muhafızının hayatını kaybettiğini aktararak, teröristlerin de etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Sepehri, terörist olarak nitelendirdiği kişilerin hangi örgüte mensup olduğundan ise söz etmedi.