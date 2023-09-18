İran'ın bloke edilen 6 milyar doları Katar hesaplarına gönderildi

Yayınlanma: 18.09.2023 - 16:14

Güncelleme: 18.09.2023 - 16:14

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore'de bloke edilen İran'a ait mal varlıklarının ABD ile mahkum takası anlaşması kapsamında serbest bırakılmasına ilişkin bilgi verdi.

Ferzin, Güney Kore'de tutulan 6 milyar doların 10 Ağustos tarihinde İsveç'teki banka hesaplarına euro olarak transfer edildiğini belirterek, "Bu süre içerisinde 6 İran bankası Katar bankalarında hesap açtı. Bugün ise 5 milyar 573 milyon 492 bin euro Katar'daki hesaplara yatırıldı. Söz konusu miktar merkez bankasının riyali güçlendirme politikası çerçevesinde kullanılacak" şeklinde konuştu.

Ferzin ayrıca, Katar'da açılan 8 farklı banka hesabının etkinleştirildiğine ilişkin Doha yönetiminden bilgi aldıklarını ifade etti.

Güney Kore'de tutulan İran'a ait mal varlığının bu süre içerisinde değer kaybetmesi ve zarara uğraması nedeniyle Seul yönetiminden şikayetçi olduklarını belirten Ferzin, söz konusu şikayete ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini söyledi.



MAHKUM TAKASI YAPILACAK

Tahran ile Washington yönetimleri 10 Ağustos'ta yaptırımlar nedeniyle Güney Kore'de tutulan İran'a ait 6 milyar dolarlık mal varlığının serbest bırakılması ve sonrasında mahkum takasının yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün yaptığı açıklamada, paranın Katar'daki bankaya ulaşmasının ardından ABD hapishanelerinde tutulan 5 İranlı mahkum ile İran'da tutuklu bulunan 5 ABD'linin serbest bırakılacağını ifade etmişti.

