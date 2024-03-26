İran'ın güneydoğusunda çatışma: 1 subay öldü
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 1 üsteğmen hayatını kaybetti.
Fars Haber Ajansı'na göre, dün gece, Sistan-Beluçistan'a bağlı Haş ilçesinde güvenlik güçleri ile "terörist" bir grup arasında çatışma çıktı.
Çatışmada, Üsteğmen Muhammed Zehire yaşamını yitirdi.
İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşul Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.
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