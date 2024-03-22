Mevduat faizinde yarış kızıştı! İşte 100 bin liranın faiz getirisi...
Merkez Bankası'nın yaptığı 500 baz puan büyüklüğündeki faiz artırımı sonrası mevduatta faiz oranları değişti. Bazı bankalar, faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde güncellemeye gitti. Peki, 100 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yerel seçimlere bir hafta kala politika faizini sürpriz bir adımla yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltip faiz koridorunu genişletti. Dünya'nın aktardığına göre, bazı bankaların mevduat faiz oranları da değişti.
Faiz kararının ardından 1-3 aylık TL mevduat faizi yüzde 53,63'ten yüzde 55,7'ye yükselirken ticari kredi faizleri de yüzde 55,76'dan yüzde 58,5'e çıktı.
İşte bankalara göre, 100 bin liranın 32 günlük getirisi:
AKBANK
- Faiz oranı: Yüzde 54
- Net getiri: 4.497,53 TL
- Vade sonu ödeme: 104.497,53 TL
ODEABANK
- Faiz oranı: Yüzde 53
- Net getiri: 4.414,25 TL
- Vade sonu ödeme: 104.414,25 TL TL
DENİZBANK
- Faiz oranı: Yüzde 52
- Net getiri: 4.330,96 TL
- Vade sonu ödeme: 104.330,96 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz oranı: Yüzde 45,50
- Net getiri: 3.789,59 TL
- Vade sonu ödeme: 103.789,59 TL
ING
- Faiz oranı: Yüzde 45
- Net getiri: 3.747,95 TL
- Vade sonu ödeme: 103.747,95 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz oranı: Yüzde 41
- Net getiri: 3.414,79 TL
- Vade sonu ödeme: 103.414,79 TL
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