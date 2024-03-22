Mevduat faizinde yarış kızıştı! İşte 100 bin liranın faiz getirisi...

Yayınlanma: 22.03.2024 - 14:11

Güncelleme: 22.03.2024 - 15:29

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yerel seçimlere bir hafta kala politika faizini sürpriz bir adımla yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltip faiz koridorunu genişletti. Dünya'nın aktardığına göre, bazı bankaların mevduat faiz oranları da değişti.

Faiz kararının ardından 1-3 aylık TL mevduat faizi yüzde 53,63'ten yüzde 55,7'ye yükselirken ticari kredi faizleri de yüzde 55,76'dan yüzde 58,5'e çıktı.

İşte bankalara göre, 100 bin liranın 32 günlük getirisi:

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 54

Net getiri: 4.497,53 TL

Vade sonu ödeme: 104.497,53 TL

ODEABANK

Faiz oranı: Yüzde 53

Net getiri: 4.414,25 TL

Vade sonu ödeme: 104.414,25 TL TL

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 52

Net getiri: 4.330,96 TL

Vade sonu ödeme: 104.330,96 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz oranı: Yüzde 45,50

Net getiri: 3.789,59 TL

Vade sonu ödeme: 103.789,59 TL

ING

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 3.747,95 TL

Vade sonu ödeme: 103.747,95 TL

GARANTİ BBVA