Mevduat faizinde yarış kızıştı! İşte 100 bin liranın faiz getirisi...

Merkez Bankası'nın yaptığı 500 baz puan büyüklüğündeki faiz artırımı sonrası mevduatta faiz oranları değişti. Bazı bankalar, faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde güncellemeye gitti. Peki, 100 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 14:11
Mevduat faizinde yarış kızıştı! İşte 100 bin liranın faiz getirisi...
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yerel seçimlere bir hafta kala politika faizini sürpriz bir adımla yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltip faiz koridorunu genişletti. Dünya'nın aktardığına göre, bazı bankaların mevduat faiz oranları da değişti.

Faiz kararının ardından 1-3 aylık TL mevduat faizi yüzde 53,63'ten yüzde 55,7'ye yükselirken ticari kredi faizleri de yüzde 55,76'dan yüzde 58,5'e çıktı.

İşte bankalara göre, 100 bin liranın 32 günlük getirisi:

AKBANK

  • Faiz oranı: Yüzde 54
  • Net getiri: 4.497,53 TL
  • Vade sonu ödeme: 104.497,53 TL

ODEABANK 

  • Faiz oranı: Yüzde 53
  • Net getiri: 4.414,25 TL
  • Vade sonu ödeme: 104.414,25 TL TL

DENİZBANK

  • Faiz oranı: Yüzde 52
  • Net getiri: 4.330,96 TL
  • Vade sonu ödeme: 104.330,96 TL

QNB FİNANSBANK

  • Faiz oranı: Yüzde 45,50
  • Net getiri: 3.789,59 TL
  • Vade sonu ödeme: 103.789,59 TL

ING

  • Faiz oranı: Yüzde 45
  • Net getiri: 3.747,95 TL
  • Vade sonu ödeme: 103.747,95 TL

GARANTİ BBVA

  • Faiz oranı: Yüzde 41
  • Net getiri: 3.414,79 TL
  • Vade sonu ödeme: 103.414,79 TL

merkez bankası haberleri faiz haberleri Faiz kararı haberleri Faiz oranı haberleri kredi faizleri haberleri Mevduat faizi haberleri politika faizi haberleri

İlgili Haberler

Döviz yatırımcısı dikkat! Faiz kararıyla sert düşen dolar ve Euro ne kadar oldu? 22 Mart 2024 döviz fiyatları

Döviz yatırımcısı dikkat! Faiz kararıyla sert düşen dolar ve Euro ne kadar oldu? 22 Mart 2024 döviz fiyatları
Nereden nereye... Faiz eleştirdiği oranı geçti!

Nereden nereye... Faiz eleştirdiği oranı geçti!
Son Dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son Dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emeklilerin promosyon başvuru ve ödeme tarihleri belli oldu: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Emeklilerin promosyon başvuru ve ödeme tarihleri belli oldu: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?
Günlük burç yorumları: 23 Mart 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 23 Mart 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu
Emekliye ek zam gelir mi? AKP'li yetkili açıkladı

Emekliye ek zam gelir mi? AKP'li yetkili açıkladı
Günlük burç yorumları: 23 Mart 2024 Cumartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 23 Mart 2024 Cumartesi Yay burcu yorumu
İmamoğlu'ndan seçim çalışması yapan bakanlara: 'Topunuz gelin'

İmamoğlu'ndan seçim çalışması yapan bakanlara: 'Topunuz gelin'
Günlük burç yorumları: 23 Mart 2024 Cumartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 23 Mart 2024 Cumartesi Terazi burcu yorumu
‘Siyasi broşür’ kavgası: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

‘Siyasi broşür’ kavgası: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Sahra Çölü’nden geliyor… Maskeleri hazırlayın!

Sahra Çölü’nden geliyor… Maskeleri hazırlayın!