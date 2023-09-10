İran'ın Paris Büyükelçiliğine saldırı

İran'ın Fransa'nın başkentindeki Paris Büyükelçiliğinin "rejim karşıtı gruplara mensup kimliği belirsiz kişiler" tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 09:49
İran'ın Paris Büyükelçiliğine saldırı
Abone Ol google-news

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Paris Büyükelçiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, büyükelçiliğin konsolosluk bölümünün giriş kapısı rejim karşıtı gruplara mensup kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.

Saldırı sonrasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, yangının kısa sürede söndürüldüğü aktarıldı.

Yangında küçük çaplı hasar meydana geldiği ve saldırıdan sonra kaçan saldırganların tespit edilip yakalanması için Fransa Dışişleri Bakanlığı ve polis yetkilileri nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu kaydedildi.?????????????


Player Alanı
İran paris saldırı büyükelçilik

İlgili Haberler

Paris’te polis aracıyla çarpışan genç öldü: 2 polis gözaltında

Paris’te polis aracıyla çarpışan genç öldü: 2 polis gözaltında
AB diplomatı 500 gündür İran'da tutuklu

AB diplomatı 500 gündür İran'da tutuklu
Nobel Ödülleri Töreni'ne Rusya, İran ve Belarus'u davet etme kararı geri çekildi

Nobel Ödülleri Töreni'ne Rusya, İran ve Belarus'u davet etme kararı geri çekildi

En Çok Okunan Haberler