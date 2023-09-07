Paris’te polis aracıyla çarpışan genç öldü: 2 polis gözaltında

Yayınlanma: 07.09.2023 - 17:58

Güncelleme: 07.09.2023 - 17:58

Fransa’nın başkenti Paris’teki Elancourt bölgesinde scooter’lı bir genç, polis aracı ile çarpışmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayın ardından 2 polis gözaltına alındı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, gençle ilgili polis ihtarına uymaması, polisler hakkında ise taksirle adam öldürme suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Polis açıklamasında, “dur” ihtarına uymayan gencin bir süre polis tarafından takip edildiği, sonrasında ise bir kavşakta başka bir polis aracıyla çarpıştığı ifade edildi.

Halkın olaya tepki olarak gösteri düzenlemesi ihtimaline karşı Elancourt’a takviye polis ekipleri konuşlandırıldı. Hükümet sözcüsü Olivier Veran yaptığı açıklamada, devam eden soruşturmaların meydana gelen kazanın sebeplerini ortaya çıkaracağını belirterek halka itidal çağrısı yaptı.

Fransa’nın Nanterre kentinde Haziran ayında "dur" ihtirana uymayan 17 yaşındaki Afrika kökenli Nael M.’nin trafik polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından şiddetli protestolar yaşanmıştı.

