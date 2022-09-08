08 Eylül 2022 Perşembe, 17:42

Arnavutluk'un İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmasının ardından İran'ın Tiran Büyükelçiliği personeli büyükelçilik binasını boşalttı.

Büyükelçilik binasının personel tarafından boşaltılmasının ardından güvenlik güçleri gerekli kontrolleri yapmak üzere binaya girdi.

Binanın boşaltılması sırasında herhangi bir olay yaşanmazken son yıllarda İran Büyükelçiliği olarak hizmet veren binada evrakların yakıldığı görüldü.

Öte yandan, Arnavutluk makamları, İran Büyükelçiliği personelinin tamamının ülkeyi terk edip etmediğini henüz doğrulamadı.

NE OLMUŞTU?

Arnavutluk makamları, temmuz ayında ülkenin yurt dışından senkronize edildiğinden ve gerçekleştirildiğinden şüphelenilen büyük bir siber saldırıya maruz kaldığını açıklamıştı.

Arnavutluk Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı, saldırı nedeniyle çevrim içi kamu hizmetlerine ve bazı hükümet web sitelerine erişimi geçici olarak kapatmış, daha sonra açmıştı.

Arnavutluk 7 Eylül’de, dijital altyapılarına gerçekleştirilen siber saldırı eylemine cevap olarak İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar verildiğini bildirmişti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bakanlar Kurulunun, İran ile diplomatik ilişkilerin derhal kesilmesi kararının İran Büyükelçiliğine resmi bir nota ile iletildiğini, güvenlik personeli de dahil olmak üzere tüm diplomatik ve teknik-idari personelin 24 saat içinde Arnavutluk Cumhuriyeti topraklarından ayrılmasının talep edildiğini açıklamıştı.