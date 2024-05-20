İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Muhbir, halka seslendi: Yönetimde boşluk meydana gelmeyecek

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yerine getirilen geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, yaşanan hadisenin çok ağır olduğunu ancak ülke yönetiminde hiçbir boşluk meydana getirmeyeceğini söyledi.

AA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 15:03
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Muhbir, halka seslendi: Yönetimde boşluk meydana gelmeyecek
Abone Ol google-news

İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, kabine toplantısında Reisi'nin ölümüne neden olan helikopter kazasına ilişkin konuştu.

Muhbir, "Yaşanan hadise devlet, millet ve ülke lideri (Ali Hamaney) için çok ağır. Ama bu önemli olay, liderin (Hamaney) önderliğiyle yönetimde hiçbir boşluk meydana getirmeyecektir. Halk bundan emin olsun" dedi.

Devlet görevlilerine seslenen Muhbir, hiçbir suretle görevlerini yerine getirmede zafiyete düşmemeleri gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları, İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici Cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran Anayasası'na göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.


İran haberleri helikopter haberleri helikopter kazası haberleri

İlgili Haberler

Reisi'nin ölümü İran'da neleri değiştirir? Prof. Dr. Ahmet Kasım Han değerlendirdi

Reisi'nin ölümü İran'da neleri değiştirir? Prof. Dr. Ahmet Kasım Han değerlendirdi
İran Kızılayı, 'dış yardım' haberlerini yalanladı: Kurtarma operasyonunun ayrıntıları açıklandı!

İran Kızılayı, 'dış yardım' haberlerini yalanladı: Kurtarma operasyonunun ayrıntıları açıklandı!
İran’ın Bakü Büyükelçiliği’nde bayrak yarıya indirildi

İran’ın Bakü Büyükelçiliği’nde bayrak yarıya indirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran Devrim Muhafızları açıkladı: Helikopterin düştüğü bölge bulundu

İran Devrim Muhafızları açıkladı: Helikopterin düştüğü bölge bulundu
Günlük burç yorumları: 21 Mayıs 2024 Salı İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Mayıs 2024 Salı İkizler burcu yorumu
Gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı yerine atama yapıldı

Gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı yerine atama yapıldı
Günlük burç yorumları: 21 Mayıs 2024 Salı Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Mayıs 2024 Salı Başak burcu yorumu
İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı istendi

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı istendi
21 Mayıs 2024 Salı günlük burç yorumları: Yıldızların ilhamıyla…

21 Mayıs 2024 Salı günlük burç yorumları: Yıldızların ilhamıyla…
İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi'nin 'acil' toplandığı iddiaları yalanladı

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi'nin 'acil' toplandığı iddiaları yalanladı
Günlük burç yorumları: 21 Mayıs 2024 Salı Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Mayıs 2024 Salı Koç burcu yorumu