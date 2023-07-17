İranlı akademisyen, verilen hapis cezasına itiraz edecek

Yayınlanma: 17.07.2023 - 10:34

Güncelleme: 17.07.2023 - 10:34

İran'da okuldaki öğrencilerin zehirlendiği iddiasıyla ilgili tweet attığı için bir yıl hapis cezasına çarptırılan Tahran Üniversitesi'nin eski siyaset bilimi profesörlerinden biri, cezasının "açıklanamaz" olduğunu ve karara "itiraz" edeceğini söyledi.

"Kamuoyunu rahatsız etmek amacıyla yalan yayın yapmakla" suçlanan Sadegh Zibakalam, hükümeti, yüzlerce öğrencinin hastanelik olduğu ve kimsenin suçlanmadığı "gizemli zehirlenme iddialarının arkasında olmakla doğrudan suçlamadığını" söyledi.

75 yaşındaki Zibakalam, Mart ayında attığı tweette, "1979 yılında, emperyal sistemin yerini alan sistemin sadece batının hümanizminden değil, aynı zamanda doğunun sosyalizminden de üstün olduğuna inanıyorduk. İnsanlık için yeni bir model olarak öngörülmüştü. Eğer birisi bize 44 yıl sonra kız çocuklarının zehirlenmeye kurban gideceğini söyleseydi, tepkimiz ne olurdu?" ifadelerini kullanmıştı.

"Hapse girmek istemediğini" kaydeden Zibakalam, "Bu arzu ettiğim bir şey değil. Şampiyon olmak isteyen, kahraman olmak isteyen pek çok İranlı var. Ben kahraman olmak istemiyorum. Ben yazmak istiyorum" dedi.

Zibakalam'ın cezasına karşı temyiz başvurusu önümüzdeki ay görüşülecek.

