İranlı akademisyen, verilen hapis cezasına itiraz edecek

İran'da, yüzlerce öğrencinin hastanelik olduğu zehirlenme olaylarına yönelik attığı tweet sonrası hapis cezasına çarptırılan İranlı akademisyen Sadegh Zibakalam, yargı kararına itiraz edeceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2023 - 10:34
İranlı akademisyen, verilen hapis cezasına itiraz edecek
Abone Ol google-news

İran'da okuldaki öğrencilerin zehirlendiği iddiasıyla ilgili tweet attığı için bir yıl hapis cezasına çarptırılan Tahran Üniversitesi'nin eski siyaset bilimi profesörlerinden biri, cezasının "açıklanamaz" olduğunu ve karara "itiraz" edeceğini söyledi.

"Kamuoyunu rahatsız etmek amacıyla yalan yayın yapmakla" suçlanan Sadegh Zibakalam, hükümeti, yüzlerce öğrencinin hastanelik olduğu ve kimsenin suçlanmadığı "gizemli zehirlenme iddialarının arkasında olmakla doğrudan suçlamadığını" söyledi.

75 yaşındaki Zibakalam, Mart ayında attığı tweette, "1979 yılında, emperyal sistemin yerini alan sistemin sadece batının hümanizminden değil, aynı zamanda doğunun sosyalizminden de üstün olduğuna inanıyorduk. İnsanlık için yeni bir model olarak öngörülmüştü. Eğer birisi bize 44 yıl sonra kız çocuklarının zehirlenmeye kurban gideceğini söyleseydi, tepkimiz ne olurdu?" ifadelerini kullanmıştı.

"Hapse girmek istemediğini" kaydeden Zibakalam, "Bu arzu ettiğim bir şey değil. Şampiyon olmak isteyen, kahraman olmak isteyen pek çok İranlı var. Ben kahraman olmak istemiyorum. Ben yazmak istiyorum" dedi.

Zibakalam'ın cezasına karşı temyiz başvurusu önümüzdeki ay görüşülecek.


İran

İlgili Haberler

İran'da kum fırtınası: Binlerce kişi hastaneye kaldırıldı

İran'da kum fırtınası: Binlerce kişi hastaneye kaldırıldı
İran'da 'ahlak polisi' yeniden devriyelere başlayacak

İran'da 'ahlak polisi' yeniden devriyelere başlayacak
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri haziranda beklenenden fazla azaldı

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri haziranda beklenenden fazla azaldı

En Çok Okunan Haberler