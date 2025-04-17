İranlı bakan açıkladı: Hamaney’in, Putin’e mektubu neleri içeriyor?

Yayınlanma: 17.04.2025 - 15:09

Güncelleme: 17.04.2025 - 15:09

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in mektubunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ileteceğini belirten Arakçi, "Bu ziyaret Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in yazılı mesajını Rusya Devlet Başkanı’na ulaştırmak amacıyla önceden planlanmıştı. Ziyaretimin son bölgesel gelişmeler ve ABD ile yürütülen dolaylı görüşmeler ile eş zamanlı gerçekleşmesi, ziyaretin önemini artırdı" ifadelerini kullandı.

Hamaney’in Putin’e gönderdiği mektubun içeriğine dair bilgi veren Arakçi, "Mektupta, önemli uluslararası ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkilere dair konulara da yer verildi" dedi.

Arakçi, Tahran ile Moskova arasında özellikle nükleer müzakereler konusunda geçmişten bu yana süregelen yakın iş birliğine dikkat çekerek, "Her zaman Rusya’daki dostlarımızla nükleer meselelerde yakın iş birliği içinde olduk. Çin ve Rusya ile sürekli görüş alışverişinde bulunuyor, tutumlarımızı bu istişareler doğrultusunda belirliyoruz. Bu ziyaret de bu bağlamda önemli bir fırsat" şeklinde konuştu.

Arakçi ziyareti kapsamında bölgesel gelişmelerin de ele alınacağını belirterek, "Ortadoğu’daki son durum, İsrail rejiminin sürdürdüğü saldırılar, bölgedeki güvenlik tehditleri ve Ukrayna meselesi de görüşmelerin önemli başlıkları arasında olacak" dedi.

İran ile Rusya arasında imzalanan ve Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma tarafından onaylanan stratejik iş birliği anlaşmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Arakçi, bu anlaşmanın ikili ilişkileri daha da derinleştireceğini belirtti.

Arakçi, "Bu, çok önemli bir anlaşma. İlişkilerimizin seviyesini yükseltecek ve mevcut stratejik ilişkilere daha düzenli ve kurumsal bir yapı kazandıracak. Anlaşma, iki ülke arasındaki iş birliğini uzun vadede garanti altına alıyor ve bu ilişkilerin herhangi bir dış etken tarafından etkilenmeyeceği yönünde güvence veriyor. Ortaya çıkabilecek gelişmeler elbette karşılıklı istişareyle ele alınacaktır ancak bizim Rusya ile ilişkilerimize bakışımız uzun vadeli" ifadelerini kullandı.