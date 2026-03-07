İranlı diplomatlar Lübnan’dan tahliye edildi

İsrail’in İran temsilcilerine yönelik tehditlerinin ardından 150’den fazla İran vatandaşı, aralarında diplomatlar ve ailelerinin de bulunduğu bir grupla Lübnan’dan ayrıldı.

Reuters’a konuşan üst düzey bir Lübnanlı güvenlik yetkilisi, İranlıların Rusya’ya gitmek üzere bir Rus uçağıyla ülkeden ayrıldığını söyledi. Aynı kaynak, Hizbullah ile İsrail arasında yeni çatışmaların başlamasının ardından cuma günü de yaklaşık 20 İranlının Lübnan’dan ayrıldığını aktardı.

Beyrut’taki İran Büyükelçiliği’nden bir kaynak da bazı “zorunlu olmayan diplomatların” ülkeden ayrıldığını doğruladı. Ancak ayrılan diplomatların sayısına ilişkin net bir bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun bir sözcüsü, salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan’daki İran hükümeti temsilcilerinin derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini, aksi halde hedef alınabileceklerini söylemişti.

Ertesi gün Lübnan Başbakanı Nevaf Selam, yetkililere Lübnan’da askeri faaliyet yürüttüğü tespit edilen İran Devrim Muhafızları mensuplarının gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesi talimatını verdi.

Bu açıklama, Lübnan makamlarının ilk kez İran güçlerinin ülkede bulunabileceği ihtimaline işaret etmesi bakımından dikkat çekti.

İRAN GÜÇLERİNİN VARLIĞI TARTIŞILIYOR

Lübnan hükümeti henüz ülkede İran askeri unsurlarının faaliyet gösterdiğini doğrulamadı.

Hizbullah yetkililerinden Mahmud Kumati ise hafta başında yaptığı açıklamada Lübnan’da İran askeri güçlerinin bulunmadığını savundu.

Öte yandan Reuters’a konuşan iki güvenlik kaynağı, İsrail’in dün İran’ın Lübnan’daki büyükelçiliği yakınındaki bir bölgeyi hava saldırısıyla hedef aldığını söyledi.

İranlı bir diplomatik kaynak ise bu saldırının İranlı diplomatların ülkeden ayrılma kararında etkili olduğunu belirtti.

Bununla birlikte, Lübnan hükümetinin de bu hafta İranlı bazı diplomatları sınır dışı etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü.