İranlı general: Rusya, İsrail'in Suriye'deki saldırılarını kolaylaştırdı

Yayınlanma: 09.01.2025 - 12:49

Güncelleme: 09.01.2025 - 12:49

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarından Tuğgeneral Behruz Esbati'nin, 31 Aralık'ta Tahran'ın merkezindeki Valiasr camisinde yaptığı "Suriye'nin çöküşüyle ilgili soruları yanıtlamak" başlıklı konuşması ortaya çıktı.

Esbati'nin konuşmasının, ordu mensuplarına ve cami cemaatine hitap ettiği belirtildi.

Esbati, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi sonucu "İran'ın büyük bir yenilgi aldığını ancak yine de ülkede faaliyet göstermeye çalışacağını" kaydetti.

Esbati, "Suriye'yi kaybetmeyi gurur duyulacak bir şey olarak görmüyorum. Yenildik, hem de çok kötü bir şekilde yenildik, çok büyük bir darbe aldık ve bu çok zor oldu" ifadelerini kullandı.

Esbati, İran'ın Esad'la ilişkilerinin Esad'ın devrilmesine giden süreçte aylarca gergin olduğunu ve Esad'ın, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği "Aksa Tufanı Operasyonu"nun ardından İran destekli milislerin Suriye'den İsrail'e karşı bir cephe açması yönündeki birçok talebi reddettiğini söyledi.

"RUSYA, İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ SALDIRILARINI KOLAYLAŞTIRDI"

İran'ın, Esad'a Suriye'deki askeri kaynaklarını İsrail'e saldırmak için nasıl kullanabileceğine dair kapsamlı askeri planlar sunduğunu belirten Esbati, Rusya'yı, Rus jetlerinin Suriyeli isyancıları bombaladığını söyleyerek İran'ı yanıltmakla suçladı.

Esbati ayrıca, geçtiğimiz yıl İsrail'in, Suriye'deki İran hedeflerini vururken, Rusya'nın "radarları kapatarak" bu saldırıları kolaylaştırdığını savundu.

Esbati, İran'ın, Suriye'deki yeni dönemde "hükümet karşıtı isyancıları silah altına almanın yollarını arayacağını" belirterek, "Yıllar boyunca birlikte çalıştığımız tüm ağları harekete geçirebiliriz. Adamlarımızın yıllarca içinde yaşadığı sosyal katmanları harekete geçirebiliriz; sosyal medyada aktif olabiliriz ve direniş hücreleri oluşturabiliriz. Artık diğer uluslararası arenalarda olduğu gibi orada da faaliyet gösterebiliriz ve buna başladık bile" dedi.

Yaygın yolsuzluk, siyasi baskı ve elektrikten yakıta ve yaşanabilir gelire kadar halkın karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklar göz önüne alındığında Esad rejiminin düşmesinin "kaçınılmaz" olduğunu söyleyen Esbati, Esad'ın reform uyarılarını dikkate almadığını dile getirdi.

"İRAN'IN NORMAL FÜZELERİ, ABD SAVUNMA SİSTEMLERİNİ GEÇEMEZ"

Esbati, "İran'ın, İsrail'in Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesine misilleme yapıp yapmayacağı" sorusuna, İran'ın geçen sonbaharda bir füze saldırısına atıfta bulunarak zaten yaptığını söyledi. Esbati, "İran'ın, İsrail'e üçüncü bir doğrudan saldırı gerçekleştirmeyi planlayıp planlamadığı" sorusuna ise "durumun" şu anda İsrail'e yeni bir saldırıyı gerçekçi bir şekilde kaldıramayacağını belirtti.

"İran'ın, bölgedeki ABD askeri üslerine neden füze atmadığı" sorusuna bunun, ABD'nin İran ve müttefiklerine yönelik daha büyük misilleme saldırılarına davetiye çıkaracağını söyleyen Esbati, "İran'ın gelişmiş füzelerinin değil, normal füzelerinin gelişmiş ABD savunma sistemlerini geçemeyeceğini" kaydetti.

Esbati, "herkesin endişelenmemeleri gerektiğini belirterek, İran ve müttefiklerinin bölgede hala üstünlüğe sahip olduğunu" ileri sürdü.

Esbati'nin, Devrim Muhafızları'nın siber bölümünün baş komutanlığı da dahil olmak üzere önemli görevlerde bulunduğu belirtiliyor.

Esbati'nin, Suriye'de İran'ın askeri operasyonlarını denetlediği ve Suriyeli bakanlar, savunma yetkilileri ve İran'ın desteklediği bölgesel milis ağını yöneten Kudüs Kuvvetleri Komutanı General İsmail Kaani'den bile daha üst düzey Rus generallerle yakın koordinasyon içinde olduğu ifade ediliyor.