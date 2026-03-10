İranlı kadın futbolcular Avustralya’ya sığındı: Tahran’dan 'eve dönün' çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avustralya’da iltica talebinde bulunan İran kadın futbol takımındaki oyunculara ülkeye dönme çağrısı yaptı.

Takım kaptanı Zahra Ganbari’nin de aralarında bulunduğu beş futbolcu, Avustralya’da sığınma hakkı talep etmişti.

Bekayi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, turnuva için Avustralya’da bulunan futbolcuların “rehin alındığını” iddia etti.

Bekayi, “165’ten fazla masum İranlı okul kızını Minab kentinde düzenlenen Tomahawk saldırısında katlettiler. Şimdi ise sporcularımızı ‘kurtarma’ adı altında rehin almak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, kadın futbol takımına seslenerek, “Endişelenmeyin, İran sizi açık kollarla bekliyor. Ülkenize dönün” çağrısında bulundu.

MİLLİ MARŞ KRİZİ

İran kadın futbol takımı daha önce Güney Kore ile oynanan bir maç öncesinde milli marşı söylememeleri nedeniyle ülkede tartışma konusu olmuştu. Devlet televizyonunda bazı yorumcular futbolcuları “hain” olmakla suçlamıştı.

İranlı beş futbolcu, takım otelinden gece gizlice ayrılarak Avustralyalı yetkililere başvurmuş ve sığınma talebinde bulunmuştu. Oyuncular daha sonra güvenli bir eve götürüldü.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke’ün imzaladığı belgelerle, futbolculara insani gerekçelerle Avustralya’da kalma izni verildiği açıklandı.