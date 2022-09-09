İranlı komutan: İran, drone üretiminde kendi kendine yeterliliğe ulaştı

09 Eylül 2022 Cuma, 15:20

İran'ın kuzeybatısında yer alan Tebriz kentinde açıklamalarda bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı Hamid Vahidi, İHA üretiminde iyi ilerleme gösterildiğini ve Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen diğer İHA'lara ek olarak Kaman 12 ve Kaman 22 adıyla iki stratejik ve değerli İHA geliştirdiğini dile getirdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) bildirdiğine göre, İran'ın bölgedeki en önemli İHA üreticileri arasında yer aldığını söyleyen Vahidi, ülkesinin İHA üretim yeteneklerinin her geçen gün geliştiğini sözlerine ekledi.

İranlı komutan, son testlerde İran'ın İHA'larının sadece keşif görevleri yerine getirmekle kalmadığını, aynı zamanda hassas silahlarla hedefleri vurabildiğini açıkladı.

Geçen ay düzenlenen iki günlük tatbikatta İran Ordusu, hassas silahlarla sahte hedefleri vurmak için kendi üretimi olan çeşitli İHA'ları test etmişti.