İranlı komutanlardan İsrail'e gözdağı: Ordumuz her saldırıya karşı hazır

İran’ın en üst düzey üç askeri komutanı, ülkenin ulusal güvenliği ve İram İslam Devrimi’nin idealleri için tam hazırlık içinde olduklarını açıkladı.

Komutanlar, ordunun ve Devrim Muhafızları’nın (IRGC) birliğinin “ülkenin bağımsızlığının teminatı” olduğunu belirtti.

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdolrahim Mousavi, İran Devrim Muhafızları (IRGC) Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mohammad Pakpour ile yaptığı görüşmede, ordunun “her türlü tehdide ve olası saldırıya kararlı şekilde karşılık vermeye hazır” olduğunu söyledi.

Mousavi, IRGC ve Besic güçlerinin elde ettiği “zaferlerin ve caydırıcılığın” bu stratejinin etkinliğini kanıtladığını dile getirdi.

“DÜŞMAN HAZİRAN'DA KAYBETTİ”

Pakpour ise IRGC’nin “İslam Cumhuriyeti’nin savunma doktrinini uygulamada ön safta” olduğunu belirtti.

Komutan, 13–25 Haziran arasında yaşanan savaşta, İran’ın yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracıyla verdiği yanıtı hatırlatarak, “Siyonist düşman ve ABD yenilgiye uğratıldı” dedi.

Pakpour, IRGC’nin görevinin yalnızca sınır güvenliğini korumakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda “İslam Devrimi’nin stratejik ideallerini savunmak” olduğunu da kaydetti.

“SÜREKLİ TEYAKKUZDAYIZ”

Ordu Komutanı Tümgeneral Amir Hatami ise bir askeri törende yaptığı konuşmada, silahlı kuvvetlerin “sürekli ve paha biçilmez bir hazırlık halinde” olduğunu söyledi.

Hatami, “Düşmanı sürekli izliyoruz; yapacakları her hata ağır bir yanıt bulacaktır. Milletimize mesajımız net: Biz, ordudaki evlatlarınız, güvenliğinizin, sağlığınızın ve varlıklarınızın teminatıyız” dedi.