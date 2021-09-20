'İranlı nükleer fizikçi yapay zeka temelli tüfekle öldürüldü'
İran'ın nükleer programının başında bulunan Muhsin Fahrizade'nin yapay zeka temelli uzaktan kumandalı bir robot tarafından öldürüldüğü bildirildi.
İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden biri olan Muhsin Fahrizade suikastına ilişkin "The New York Times" (NYT) gazetesi yeni bilgilere ulaştı. Habere göre, suikastta, dakikada 600 mermi atan ve yapay zekaya sahip robot bir makineli tüfek kullanıldı.
Geçen yıl 27 Kasım’da Tahran yakınlarında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yeni bilgilere ulaşan “The New York Times” (NYT) gazetesinin haberine göre, suikastta, dakikada 600 mermi atan ve yapay zekaya sahip robot bir makineli tüfek kullanıldı. Fahrizade’nin, 1.600 kilometre uzaklıktaki bir lokasyondan, uydu aracılığıyla bir Mossad keskin nişancısı tarafından vurulduğu da öne sürüldü.
Haber Global'in NYT’nin İsrailli, İranlı ve ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Fahrizade’nin yolda “U” dönüşü yapacağı noktaya yüksek teknolojili kameraların bulunduğu bir araç ve robot katil tüfeğinin bulunduğu bir pick-up araç yerleştirildi.
Kamera ve istihbarattan haber gelmesiyle keskin nişancının ateş etmesi arasındaki 1.6 saniyelik zamanı ayarlayabilmek için de yapay zeka teknolojisinden faydalanıldı. Toplamda 15 el ateş edildiği ve Fahrizade’nin saldırıda burnu bile kanamayan eşinin kollarında hayatını kaybettiği belirtildi.
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