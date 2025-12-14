Tatlı krizlerine hızlı çözüm: 15 dakikada mozaik pasta

Tatlı krizlerine hızlı bir çözüm arayanlar için 15 dakikada mozaik pasta, fırın kullanmadan hazırlanan en pratik tatlılardan biridir. Az malzemeyle yapılan bu tarif, çay saatlerinden ani misafirler için kurtarıcı olur.

MALZEMELER

2 paket petibör bisküvi

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

Yarım su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

1 paket vanilin

İsteğe bağlı: ceviz, fındık veya Hindistan cevizi

MOZAİK PASTA NASIL YAPILIR?

Bisküvileri çok ufalamadan, iri parçalar halinde kırın.

Ayrı bir kapta süt, kakao, şeker, eritilmiş tereyağı ve vanilini karıştırın.

Hazırladığınız sosu bisküvilerin üzerine dökün.

İsteğe bağlı olarak ceviz veya fındık ekleyip spatula ile karıştırın.

Karışımı streç filme alıp rulo şeklinde sarın.

Derin dondurucuda 15 dakika bekletin.