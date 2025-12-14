Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tatlı krizlerine hızlı çözüm: 15 dakikada mozaik pasta

14.12.2025 15:01:00
Haber Merkezi
Fırın kullanmadan, kısa sürede hazırlanan mozaik pasta tarifi; ani misafirler ve tatlı krizleri için pratik bir çözüm sunuyor.

Tatlı krizlerine hızlı bir çözüm arayanlar için 15 dakikada mozaik pasta, fırın kullanmadan hazırlanan en pratik tatlılardan biridir. Az malzemeyle yapılan bu tarif, çay saatlerinden ani misafirler için kurtarıcı olur.

MALZEMELER

  • 2 paket petibör bisküvi
  • 1 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)
  • 1 paket vanilin
  • İsteğe bağlı: ceviz, fındık veya Hindistan cevizi

MOZAİK PASTA NASIL YAPILIR?

Bisküvileri çok ufalamadan, iri parçalar halinde kırın.

Ayrı bir kapta süt, kakao, şeker, eritilmiş tereyağı ve vanilini karıştırın.

Hazırladığınız sosu bisküvilerin üzerine dökün.

İsteğe bağlı olarak ceviz veya fındık ekleyip spatula ile karıştırın.

Karışımı streç filme alıp rulo şeklinde sarın.

Derin dondurucuda 15 dakika bekletin.

