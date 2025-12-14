Michael Skibbe'den Japonya'da yeni macera!

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Michael Skibbe'nin yeni takımı belli oldu. 4 sezon çalıştırdığı Sanfrecce Hiroshima'ya geçtiğimiz günlerde veda eden Alman teknik adam, bir başka Japon takımı Vissel Kobe ile sözleşme imzaladı.

Vissel Kobe'den yapılan açıklamada, Skibbe'nin 2026 sezonunda takımın yeni teknik direktörü olacağı duyuruldu. 60 yaşındaki hocanın, Hiroshima'da da teknin ekibinde yer alan Sehat Umar'ın ise baş yardımcı antrenör olarak görev yapacağı belirtildi.

SKIBBE: JAPONYA'NIN EN İYİSİ YAPALIM

Michael Skibbe, Vissel Kobe'ye imza attıktan sonra yaptığı ilk açıklamada "Vissel Kobe'nin menajeri olarak atanmaktan dolayı son derece onur duyuyorum ve çok mutluyum. Takımı bir kez daha Japonya'nın en iyisi yapmayı hedefleyelim" ifadelerini kullandı.

SERHAT UMAR: GURUR DUYUYORUM

Serhat Umar ise başarılı ve unutulmaz bir sezon geçirmek istediklerini belirterek "Bu özel kulüpte çalışmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Vissel Kobe'nin başarısını tüm taraftarlarımız ve destekçilerimizle birlikte paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

Skibbe'nin çalıştırdığı Sanfrecce Hiroshima, Japonya Ligi'nde geçen hafta tamamlanan 2025 sezonunu 68 puanla 4. sırada tamamlamıştı, Vissel Kobe ise 64 puanla 5. basamakta yer almıştı.