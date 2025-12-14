Cumhuriyet Gazetesi Logo
Michael Skibbe'den Japonya'da yeni macera!

Michael Skibbe'den Japonya'da yeni macera!

14.12.2025 15:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Michael Skibbe'den Japonya'da yeni macera!

Sanfrecce Hiroshima ile yollarını ayıran Galatasaray'ın eski hocası Michael Skibbe, Türk yardımcısı Serhat Umar ile birlikte, bir başka Japon takımına imza attı.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Michael Skibbe'nin yeni takımı belli oldu. 4 sezon çalıştırdığı Sanfrecce Hiroshima'ya geçtiğimiz günlerde veda eden Alman teknik adam, bir başka Japon takımı Vissel Kobe ile sözleşme imzaladı.

Vissel Kobe'den yapılan açıklamada, Skibbe'nin 2026 sezonunda takımın yeni teknik direktörü olacağı duyuruldu. 60 yaşındaki hocanın, Hiroshima'da da teknin ekibinde yer alan Sehat Umar'ın ise baş yardımcı antrenör olarak görev yapacağı belirtildi.

SKIBBE: JAPONYA'NIN EN İYİSİ YAPALIM

Michael Skibbe, Vissel Kobe'ye imza attıktan sonra yaptığı ilk açıklamada "Vissel Kobe'nin menajeri olarak atanmaktan dolayı son derece onur duyuyorum ve çok mutluyum. Takımı bir kez daha Japonya'nın en iyisi yapmayı hedefleyelim" ifadelerini kullandı.

SERHAT UMAR: GURUR DUYUYORUM

Serhat Umar ise başarılı ve unutulmaz bir sezon geçirmek istediklerini belirterek "Bu özel kulüpte çalışmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Vissel Kobe'nin başarısını tüm taraftarlarımız ve destekçilerimizle birlikte paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

Skibbe'nin çalıştırdığı Sanfrecce Hiroshima, Japonya Ligi'nde geçen hafta tamamlanan 2025 sezonunu 68 puanla 4. sırada tamamlamıştı, Vissel Kobe ise 64 puanla 5. basamakta yer almıştı.

İlgili Konular: #japonya #vissel kobe #Michael Skibbe

İlgili Haberler

Skibbe: Kalbim hala Galatasaray'da
Skibbe: Kalbim hala Galatasaray'da Türkiye'de daha önce Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor'da teknik direktörlük görevi üstlenen ve şu anda Japonya J1 Lig ekiplerinden Sanfrecce Hiroshima'da görev yapan Michael Skibbe, takımıyla birlikte İstanbul'da tarihi yerleri ziyaret etti.
Michael Skibbe: 'Galatasaray'a benzer futbol oynatmaya çalışıyoruz'
Michael Skibbe: 'Galatasaray'a benzer futbol oynatmaya çalışıyoruz' Japonya'da J1 Futbol Ligi ekiplerinden Sanfrecce Hiroshima'nın teknik direktörlüğünü üstlenen Michael Skibbe, 2 yılı aşkın süredir görev yaptığı takımda, "Galatasaray stili" uyguladığını söyledi.
Eski Galatasaraylı teknik direktör Michael Skibbe'den derbi itirafı
Eski Galatasaraylı teknik direktör Michael Skibbe'den derbi itirafı Galatasaray'ın eski teknik direktörü Michael Skibbe, çalıştırdığı Japon takım Sanfrecce Hiroshima ile Antalya'ya geldi. Süper Lig'e dair açıklamalarda bulunan Alman hoca, "Galatasaray son Fenerbahçe derbisinde kazandığı için çok mutlu oldum. Onlar kazanınca ben de mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.