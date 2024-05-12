İranlı siyaset bilimci Zibakelam, rejime karşı propaganda ve yalan bilgi yaymak suçlamalarıyla tutuklandı

İran'ın önde gelen siyaset bilimcilerinden Sadık Zibakelam, "rejime karşı propaganda" ve "siber alanda kamuoyunun aklını karıştırmak maksadıyla yalan bilgi yaymak" suçlamalarından yargılandığı 3 davada kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasının infazı için cezaevine gönderildi.

AA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 13:25
İranlı siyaset bilimci Zibakelam, rejime karşı propaganda ve yalan bilgi yaymak suçlamalarıyla tutuklandı
Abone Ol google-news

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Zibakelam'ın yargılandığı 3 davada verilen hapis cezaları onandı.

Onanan kararlara göre, Zibakelam, "rejime karşı propaganda" faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle 18 ay hapis ve 2 yıl siyasi parti ve siber alandaki faaliyetlerden men cezasına çarptırıldı.

İranlı siyaset bilimi profesörü Zibakelam, "siber alanda kamuoyunun aklını karıştırmak maksadıyla yalan bilgi yaymaktan" yargılandığı 2 davada da toplam 18 ay hapse mahkum edildi.

Kararların onanmasının ardından Zibakelam'ın tutuklandığı bildirildi.

İran'ın önde gelen siyaset bilimcilerinden Zibakelam, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde gösteriler sırasında 9 yaşındaki bir çocuğun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili Kasım 2022'de yayımladığı yazısında, "yetkililerin olayla ilgili açıklamalarının mantıksız olduğu" yorumunda bulunmuştu.

Zibakelam, Temmuz 2023'te de Tahran Ceza Mahkemesi tarafından 2022 yılında başlayan ve 2023'ün ilk aylarına kadar devam eden ülke genelindeki okullarda toplu zehirlenme vakalarına ilişkin "siber alanda kamuoyunun aklını karıştırmak amacıyla yalan bilgi yaymak" suçlamasıyla 1 yıl hapse çarptırılmıştı.


İran haberleri tutuklama haberleri

İlgili Haberler

İran'dan Kanada'ya 'Devrim Muhafızları' tepkisi: Düşmanca bir hareket

İran'dan Kanada'ya 'Devrim Muhafızları' tepkisi: Düşmanca bir hareket
İran tehdit edilirse nükleer stratejisini değiştirebilir

İran tehdit edilirse nükleer stratejisini değiştirebilir
İran'dan İsrail'e tepki: Barış ve güvenliği tehdit eden bir yapı

İran'dan İsrail'e tepki: Barış ve güvenliği tehdit eden bir yapı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Haritada eski mahallesini inceliyordu... 22 yıldır kayıp olan adamın cansız bedenine ulaştı!

Haritada eski mahallesini inceliyordu... 22 yıldır kayıp olan adamın cansız bedenine ulaştı!
Milli sporcularımızdan büyük başarı: Ali Sofuoğlu ve Dilara Bozan Avrupa Şampiyonu!

Milli sporcularımızdan büyük başarı: Ali Sofuoğlu ve Dilara Bozan Avrupa Şampiyonu!
Açığa alınan emniyet müdüründen 'rüşvet' açıklaması: Menzil'e yardım topluyordum

Açığa alınan emniyet müdüründen 'rüşvet' açıklaması: Menzil'e yardım topluyordum
Köpekleri boyayıp panda diye yutturdular…

Köpekleri boyayıp panda diye yutturdular…
AYM’nin Atalay kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Şentürk adaylıktan çekildi: Seçimde düğüm çözülüyor

AYM’nin Atalay kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Şentürk adaylıktan çekildi: Seçimde düğüm çözülüyor
11 Mayıs 2024 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı!

11 Mayıs 2024 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı!
Ayşe Ateş’ten Bahçeli’ye çağrı: ‘Gelin bu davanın önün açın’

Ayşe Ateş’ten Bahçeli’ye çağrı: ‘Gelin bu davanın önün açın’
Fatih Karagümrük – Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Karagümrük – Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?