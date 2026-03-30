İranlı üst düzey komutan hayatını kaybetti

İran, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri’nin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Açıklamanın, İran Devrim Muhafızları tarafından yapıldığı ve ülke medyasında yayımlandığı bildirildi.

İranlı yetkililer, Tangsiri’nin daha önce ağır yaralandığını ve tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Tangsiri’nin ölümü, İran ile İsrail-ABD arasında süren gerilim ve çatışmaların gölgesinde geldi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusundan yapılan açıklamada İranlı Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri'nin dahil olduğu üst düzey lider kadrosuna yönelik saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırının gece Deniz Kuvvetleri Komutanlarının toplantı halinde olduğu sırada İran'ın Bandar Abbas liman kentine düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Tengsiri'nin yanı sıra saldırıda istihbarat şefi Behnam Rızai'nin de öldüğü ileri sürüldü.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin hava saldırısında öldüğünü söyleyerek, İranlı üst düzey yetkililere yönelik suikastların süreceği tehdidinde bulundu.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İranlı komutan Tengsiri'nin İsrail'in hava saldırısıyla öldürüldüğü iddialarını yorumladı.

Cooper, "İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri'nin bir İsrail hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi, bölgeyi daha güvenli hale getirmektedir" ifadesini kullanırken, Tengsiri'nin görevi süresince "ticaret gemilerine saldırı düzenlediğini" ve "sayısız masumu katlettiğini" ileri sürdü.

İranlı komutanın Haziran 2019'da ABD Hazine Bakanlığı tarafından "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" ilan edildiğini ve 2024'te ise dron geliştirme faaliyetleriyle bağlantılı ek ikincil yaptırımlar listesine dahil edildiğini aktaran Cooper, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana, "İran donanmasındaki büyük gemilerin yüzde 92'sinin etkisiz hale getirildiğini" öne sürdü.

CENTCOM Komutanı, "Bunun bir sonucu olarak DMO Deniz Kuvvetleri, Orta Doğu'da veya dünya genelinde güç yansıtma kabiliyetini tamamen yitirmiştir. Şimdi ise uzun süreli liderlerini kaybetmeleriyle birlikte geri dönülemez bir çöküş sürecine girmiştir" değerlendirmesinde bulundu.