İrlanda basını: Birçok AB ülkesi 21 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyabilir

Yayınlanma: 09.05.2024 - 11:29

Güncelleme: 09.05.2024 - 11:31

RTE News'e göre, çarşamba akşamı Dublin ile Madrid ve Slovenya ile Malta arasındaki temasların, ülkelerin Filistin devletini ortaklaşa tanıması amacıyla yoğunlaştığını duyurdu.

Habere göre, 10 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in BM'ye tam üye olması oylanacak.

İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya 22 Mart'ta yaptıkları ortak açıklamada bir Filistin devletini tanımaya yönelik ilk adımları atmayı kabul ettiklerini belirtmiştiler.

İSRAİL KARARDAN MEMNUN DEĞİL

İspanya ve İrlanda uzun süredir Filistinlilerin haklarını savunuyor. İsrail'in Hamas'ı yenilgiye uğratmak için başlattığı saldırılar nedeniyle Gazze'de ölü sayısının arttığı bir dönemde, bölgede barış için ateşkes ve kalıcı çözüm çağrıları devam ediyor.

1988'den bu yana BM üyesi 193 ülkeden 139'u Filistin devletini tanıdı.

İsrail, dört ülkenin planının Gazze'deki çatışmanın müzakere yoluyla çözülmesi şansını azaltacak bir "terörizm ödülü" olduğunu söyledi.