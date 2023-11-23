İrlanda'da bıçaklı saldırıda üçü çocuk beş yaralı: Sokaklar karıştı, polisle halk arasında çatışma çıktı

Yayınlanma: 23.11.2023 - 23:59

Güncelleme: 24.11.2023 - 00:30

İrlanda’nın başkenti Dublin’de Parnell Meydanı'nda gerçekleştirilen bıçaklı saldırı olayında aralarında üç çocuğun da bulunduğu beş kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Euronews'te yer alan habere göre, emniyet kaynakları, bir kız çocuğunun durumunun ağır, diğer iki çocuğun durumunun ise daha hafif olduğu bilgisini verdi. Hastane kaynakları da yaralı kadının durumunun ağır, bir başka yaralı erkeğin durumunun ise stabil olduğunu aktardı.

'TERÖR SALDIRISI' MI?

Devlet medya kuruluşu RTE'ye göre polis, şu aşamada hadisenin "terör saldırısı" niteliği taşımadığı görüşünde. Emniyet ise saldırıyı, "ciddi bir kamu düzeni olayı" olarak aldı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Varadkar, "Parnell Meydanında yaşananlar karşısında hepimiz şok olduk. Kurbanlara ve ailelerine düşüncelerimizi ve dualarımızı gönderiyoruz. Gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Acil servis çok hızlı bir şekilde harekete geçti ve birkaç dakika içinde olay yerinde oldu. Bir şüpheli polis tarafından gözaltına alındı" diye konuştu.

Irish Times da baş şüphelinin gözaltına alındığını ve vücudunda kendi kendini yaraladığına inanılan yaralar olduğunu aktardı.

Polis sözcüsü, 'asayiş olayına' ilişkin polisin soruşturma yürüttüğünü belirterek halihazırda başka bir kişinin aranmadığını söyledi.

Olay, yerel saatle 13.30 sularında Parnell Meydanı'ndaki bir okulun önünde meydana geldi. Saldırı sonrası olay yeri kordon altına alındı, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaşanan olaylardan sonra halk sokağa çıktı, sokaklar karıştı. Polis ve halk arasında çatışma yaşandı, polis araçları, ateşe verildi.

SALDIRGAN GÖÇMEN Mİ?

Dublin'de 5 kişinin bıçaklanması olayının ardından bıçaklı saldırının meydana geldiği bölge yakınlarında toplanan protestocular ile İrlanda polisi arasında gerginlik çıktı.

Bıçaklama olayından Cezayirli göçmen bir erkeği sorumlu tunan grup, bir polis aracını ve tramvayı ateşe verdi ve bazı polis memurlarına saldırdı.

Protestocular, birçok araca da zarar verdi.

İrlanda polisi, bıçaklı saldırıyla bağlantılı bir kişinin gözaltına alındığını ve bu kişinin de ciddi yaralanmalar nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı.

'MÜSAHAMA GÖSTERİLMEYECEK'

İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Dublin şehir merkezinde meydana gelen korkunç saldırı hepimizi şoke eden dehşet verici bir suç, ancak bu akşam şehir merkezimizde tanık olduğumuz sahnelere müsamaha gösterilemez ve gösterilmeyecektir.” ifadesini kullandı.

McEntee, "haydut ve manipülatif bir unsurun, dehşet verici bir trajediyi tahribat yaratmak için kullanmasına izin verilmemesi gerektiğinin" altını çizdi. ???????