İrlanda ve Norveç Dışişleri Bakanları Hatay’a geldi: "İnsani koridor açık tutulsun"
İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile Norveç Krallığı Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Hatay'a geldi.
İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile Norveç Krallığı Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Hatay'a geldi. İki bakan ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı makamında ziyaret etti.
Rahmi Doğan, Suriye, göç ve göçmen konusu ile ilgili toplantı gerçekleştireceklerini kaydetti. Basına kapalı şekilde gerçekleşen toplantının ardından iki ülkenin dışişleri bakanı, açıklamalarda bulundu.
'KORİDORUN AÇIK TUTULMASI KONUSUNDA GÖRÜŞMEYE GELDİK'
Norveç Krallığı Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Hatay’daki yerel idarelerin yardımlar konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, "Bugün burada Birleşmiş Milletler aracılığıyla, Suriye’nin kuzeyinde yer alan nüfusa yardımların ulaştırılabilmesi amacıyla koridorun açık tutulması konusunda görüşmeye geldik” dedi.
'BURADA İNANILMAZ BİR İŞ YAPILIYOR'
İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ise açıklamasında şunları söyledi:
"Bildiğiniz gibi her yıl Birleşmiş Milletler nezdinde Suriye’nin kuzeyine yapılacak yardımlar konusunda, resmi sınır geçişlerinin yenilenmesi gerekiyor. Bu kapsamda, biz İrlanda ve Norveç olarak bu yılki çalışmaları gerçekleştiriyoruz ve burada bir mevzuat yenilemesi ve bu sayede sınırdan geçişlerin ve desteklerin devam etmesini amaçlıyoruz. Bugün burada bulunma sebeplerimizden birisi de, orada yaşayan yaklaşık 6 milyon insanın, insani yardımlar alabilmesi için bu koridorun açık tutulması ve hem İrlanda hem Norveç olarak Birleşmiş Milletler nezdinde gereken düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır. Burada hem yerel idarelere hem de yerel halka bu konudaki özverili çalışmaları, sabırları ve takdirleri için gerçekten çok teşekkürlerimi sunuyorum. Burada inanılmaz bir iş yapılıyor ve oradaki büyük nüfusun desteklenmesi tüm dünya için, özellikle Birleşmiş Milletler nezdinde çok büyük önem arz ediyor.”
Video Haberler
- 'Beceremiyorsanız yoldan çekileceksiniz'
- 'Elinizi vicdanınıza koyun öyle oy verin'
- Başıboş atlar trafiği felç etti
- Site otoparkında heyelan meydana geldi
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Taksim'de kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
- Taksiciye itiraz etti: Saldırıya uğradı
- İnekler E-5 Karayolu’na çıktı, trafik aksadı
- Motorine yeni zam yolda
- 'Ağzımızı da açtırmıyorlar, oturup ağlamak lazım'
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Memur maaşlarına para kalmadı!
- Gözleri doldu, sesi titredi...
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- Sokakta cinsel ilişkinin 5 nedeni
- Dünya Kupası'na son bilet belli oldu!
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!
- Motorine yeni zam yolda
- 'Bu saçma karardan geri dön'
- Skandalda ilk ifade ortaya çıktı