İrlanda'nın gizemli adası: 7 yılda bir ortaya çıkıyor! Sırrı hâlâ çözülemedi....

İrlanda’nın Hy-Brasil Adası hikayesi ile kayıp kıta Atlantis'i andırıyor. İşte İrlanda'nın gizemli adası Hy-Brasil'in hikayesi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 13:15
İrlanda'nın gizemli adası: 7 yılda bir ortaya çıkıyor! Sırrı hâlâ çözülemedi....
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Hy-Brasil, İrlanda folklorunda ve mitolojisinde önemli bir yer tutan efsanevi bir ada.Hy-Brasil, zaman içinde pek çok hikaye ve efsaneye konu oldu. Bu ada, İrlanda'nın batı kıyılarında, özellikle County Kerry ve County Clare civarında yer aldığına inanılan mistik bir ada olarak biliniyor.

TARİHİ

Hy-Brasil adasına dair hikayeler, Orta Çağ ve Rönesans dönemlerine kadar uzanıyor. Angelino Dulcert'in portolan haritasında 1325 yılında Atlantik Okyanusu'nda İrlanda'nın batısında "Bracile" adı verilen bir ada tespit etti .Bu gizemli ada 1375 yılında Katalan Atlası'nda da yer aldı. Birçok harita ve denizci günlüğünde Hy-Brasil'in yer alıyor. Ancak  günümüzdeki haritalama teknolojisine göre, Hy-Brasil'in varlığını destekleyecek herhangi bir bilgi yok.

1480 ve 1481'de adayı aramak için 2 kaşif Bristol'den ayrıldı. İtalyan denizci John Cabot ise 1497'de bir keşif yolculuunu tamamladı. Bu kaşifler İspanyol diplomat Pedro de Ayala tarafından yazılan bir mektupta Brasil'i bulan Bristol'lü adamlar" olarak nitelendirildi.

GİZEMLİ ADA EFSANESİ

Efsanelere göre, Hy-Brasil 7 yılda bir yılın belli zamanlarında, sisin arasında beliriyor. Hy-Brasil genellikle efsanevi bir ada olarak kabul ediliyor ve İrlanda'nın folklorunda önemli bir yer tutuyor. Ada, sık sık mücevherlerle süslü, yeşil ve bereketli bir cennet olarak tasvir edilir. Bazı versiyonlarda, ada sakinleri ölümsüz olup uzun ömürler sürerler. Hatta bazı efsanelerde, ada halkıyla iletişim kuran İrlandalı denizcilerin, Hy-Brasil sakinlerinden hediyeler aldığına dair anlatılar bulunmaktadır.

 


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