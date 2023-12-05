Çin'in gizemli virüsü pnömoni virüs nedir? Pnömoni virüs belirtileri neler? Pnömoni virüsü Türkiye'de gördüldü mü? Pnömoni virüs öldürücü mü?
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden Pnömoni virüsünün ne olduğu merak ediliyor. Virüsün, Çin’in ardından Avrupa’da iki ülkeye daha sıçradığı açıklandı. Peki, Pnömoni virüs nedir? Pnömoni virüs belirtileri neler? Pnömoni virüsü Türkiye'de görüldü mü? Pnömoni virüs öldürücü mü?
Çin’deki gizemli virüs iki ülkeye daha sıçradı. Pandemiye sebep olan Covid-19’un çıktığı Çin'de bir hastalık daha gündeme geldi. Peki, Pnömoni virüs nedir? Pnömoni virüs belirtileri neler? Pnömoni virüsü Türkiye'de gördüldü mü? Pnömoni virüs öldürücü mü?
PNÖMONİ VİRÜSÜM BELİRTİLERİ NELERDİR?
Yüksek ateş
Öksürük
Nefes darlığı veya solunum zorluğu
Göğüs ağrısı
Halsizlik ve yorgunluk
Baş ağrısı
Boğaz ağrısı
Kas ve eklem ağrıları
İştah kaybı
Tat ve koku kaybı (özellikle COVID-19 için tipik bir belirti)
DANİMARKA VE HOLLANDA’YA DA SIÇRADI
Çin'i esir alan virüs Avrupa'ya da sıçradı. Hem Danimarka hem de Hollanda'daki tıbbi yetkililer, virüsün burada yayıldığını doğruladı. Hindistan'da bazı eyaletler virüsle mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor.
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