Çin'in gizemli virüsü pnömoni virüs nedir? Pnömoni virüs belirtileri neler? Pnömoni virüsü Türkiye'de gördüldü mü? Pnömoni virüs öldürücü mü?

Yayınlanma: 05.12.2023 - 15:51

Güncelleme: 05.12.2023 - 15:53

Çin’deki gizemli virüs iki ülkeye daha sıçradı. Pandemiye sebep olan Covid-19’un çıktığı Çin'de bir hastalık daha gündeme geldi. Peki, Pnömoni virüs nedir? Pnömoni virüs belirtileri neler? Pnömoni virüsü Türkiye'de gördüldü mü? Pnömoni virüs öldürücü mü?

PNÖMONİ VİRÜSÜM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yüksek ateş

Öksürük

Nefes darlığı veya solunum zorluğu

Göğüs ağrısı

Halsizlik ve yorgunluk

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Kas ve eklem ağrıları

İştah kaybı

Tat ve koku kaybı (özellikle COVID-19 için tipik bir belirti)

DANİMARKA VE HOLLANDA’YA DA SIÇRADI

Çin'i esir alan virüs Avrupa'ya da sıçradı. Hem Danimarka hem de Hollanda'daki tıbbi yetkililer, virüsün burada yayıldığını doğruladı. Hindistan'da bazı eyaletler virüsle mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor.