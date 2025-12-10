İşe 40 dakika erken geldiği için işten kovuldu

İspanya’da 22 yaşındaki bir kadın çalışan, mesai saatinden tam 40 dakika önce işe gelmeye devam ettiği gerekçesiyle işten çıkarıldı. Genç kadın karara itiraz etti ancak Alicante Sosyal Mahkemesi, işverenin kararını hukuka uygun buldu.

Mahkeme dosyasına göre genç kadın, sabah 07.30’da başlaması gereken mesaisi için sürekli 06.45–07.00 arasında iş yerine geliyordu. İşvereni, iki yıl boyunca sözlü ve yazılı olarak defalarca uyardı ve erken saatlerde ne giriş yapmasına ne de çalışmasına izin verileceğini bildirdi.

Ancak çalışan, bu uyarılara rağmen alışkanlığını sürdürdü. En az 19 farklı gün çok erken saatte iş yerine geldiği tespit edildi.

Bazı günler genç kadının, ofise ulaşmadan önce şirket uygulaması üzerinden sisteme giriş yapmaya çalıştığı da dosyada yer aldı. İşveren, bu davranışın hem iş disiplinini bozduğunu hem de açık talimatlara aykırı olduğunu savundu.

“AŞIRI DAKİKLİK DEĞİL, KURALLARA İTAATSİZLİK”

Mahkeme, olayın basit bir “aşırı dakiklik” meselesi olmadığını vurguladı. Kararda, çalışanın işyeri kurallarına ısrarla uymamasının, İspanya İş Yasası’nın 54. maddesi kapsamında “ağır kusur” sayıldığı belirtildi.

Bu nedenle işten çıkarma kararının haklı fesih olduğu hükme bağlandı.

Mahkeme ayrıca, çalışanın şirkete ait kullanılmış bir araç aküsünü izinsiz şekilde sattığını da tespit etti. Bu durumun, işverene karşı güveni zedeleyen ayrı bir ihlal oluşturduğu belirtildi.

Yargıçlar, bu olayın da disiplinsizlik zincirini güçlendirdiğine dikkati çekti.

Genç kadının kararı, bir üst yargı mercii olan Valencia Yüksek Mahkemesi’ne taşıma hakkı bulunuyor. Ancak şu aşamada işten çıkarma kararı yürürlükte.