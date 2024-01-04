İsias davası, skandal 'KKTC' ifadesi ile İngiliz basınında

Yayınlanma: 04.01.2024 - 12:32

Güncelleme: 04.01.2024 - 12:38

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sebebiyle Adıyaman'da yıkılarak 39'u Kuzey Kıbrıslı olmak üzere toplam 72 kişinin öldüğü İsias otel davasına yer verdi.

The Guardian davaya ilişkin, "Türkiye'de geçen yıl meydana gelen ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği iki depremde yıkılan binaların yapımıyla ilgili ilk büyük dava açıldı" ifadesinde bulundu.

Davanın "bilinçli taksir" ile açıldığını ve 11 kişinin sanık olduğunu belirten The Guardian, aralarında otelin sahibinin de bulunduğu 11 sanıktan beşinin tutuklandığını ve sanıkların suçlu bulunması halinde 20 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılabileceğini aktardı.

"TÜRK İŞGALİ ALTINDAKİ KUZEY KIBRIS"

İngiliz gazetesi, otelin depremde yıkılması sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Türk'ü kafilenin "Türk işgali altındaki Kuzey Kıbrıs'tan" geldiğini söyledi.

İsias otelin çökmesiyle acı dolu anlar yaşandığını belirten gazete KKTC için "Özerkliği sadece Ankara tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs'ın tarihinde yaşanan en büyük trajediydi" dedi.

The Guardian KKTC Başkanı Üstel'in de davacılar arasında olduğunu "Davacılar arasında Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel de bulunuyor" ifadesiyle belirtti.

ERDOĞAN YARA ALMADAN ÇIKTI

Türk savcıların, uygun güvenlik standartlarının sağlanmasıyla önlenebilecek bir trajedi olduğunu söylediklerini belirten The Guardian, İddianamede binanın 2001 yılında yasadışı bir şekilde konuttan otele dönüştürüldüğü ve otelin orijinal planda izin verilen dokuz kata yasadışı bir şekilde bir kat daha eklediği belirtildiğini aktardı.

The Guardian ayrıca, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremlerin ardından oy kaybı yaşamadığını "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, felaketten siyasi olarak yara almadan çıktı ve aylar sonra yeniden seçimleri kazandı" sözleriyle ifade etti.

Erdoğan hakkında The Guardian şöyle yazdı:

"Erdoğan, Türkiye'de 44 binden fazla, Suriye'de ise yaklaşık 6 bin kişinin ölümüne neden olan depremlerden, ucuz inşaat malzemeleri kullanmak ve yasadışı olarak ek katlar inşa etmek için yerel müfettişlere rüşvet veren müteahhitleri sorumlu tuttu"