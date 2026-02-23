IŞİD bağlantılı ailelerin kaldığı El Hol kampı boşaltıldı

Suriye’nin kuzeydoğusunda, uzun yıllar boyunca terör örgütü IŞİD bağlantılı olduğu iddia edilen kadın ve çocukların tutulduğu El Hol kampının tamamen boşaltıldığı bildirildi. Yetkililer, kamptan son konvoyun pazar sabahı ayrıldığını açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan kamp yönetiminden sorumlu yetkili Fadi el-Kasım, son haftalarda yüzlerce kişinin Halep kırsalındaki Akhtarin kampına sevk edildiğini, bazı kamp sakinlerinin ise Irak’a geri gönderildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de geçen hafta 191 Irak vatandaşının El Hol’dan ülkelerine dönüşüne destek verdiğini duyurdu.

Yetkililer, kampın boşaltılması kararının, çöl bölgesindeki izole konumu ve hizmetlerden uzak olması nedeniyle alındığını belirtti.

Kampın bulunduğu alanın, merkezi otoritenin tam kontrol sağlayamadığı bölgelerin yakınında yer aldığı ifade edildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise bazı kişilerin organize konvoyları beklemeden kamptan bireysel olarak ayrıldığını aktardı.

IŞİD'in 2019’da yenilgiye uğramasının ardından El Hol kampında yaklaşık 73 bin kişi bulunuyordu. Kamp sakinlerinin çoğunu IŞİD mensuplarının eşleri, dul kadınlar ve çocuklar oluşturuyordu.

Aradan geçen sürede bazı ülkelerin vatandaşlarını geri almasıyla sayı geçen ay itibarıyla yaklaşık 24 bine kadar düşmüştü.

GÖZALTI TARTIŞMALARI

Kamp sakinlerinin teknik olarak tutuklu olmadığı, büyük bölümünün herhangi bir suçlamayla karşı karşıya bulunmadığı ancak yıllardır ağır güvenlik önlemleri altında fiili gözaltı koşullarında yaşadığı belirtiliyor.

Geçen ay Suriye hükümet güçleri, terör örgütü YPG/SDG'ye karşı düzenlenen operasyonun ardından El Hol kampının denetimini ele geçirmişti. Çatışmaların ardından taraflar arasında ateşkes sağlanmıştı.

Bölgedeki daha küçük bir kamp olan ve hâlen YPG/SDG kontrolünde bulunan Roj kampının geleceği ise netlik kazanmadı. Kamp sakinlerinin büyük bölümünü yabancı uyruklular oluşturuyor ve birçok ülke vatandaşlarını geri almaya yanaşmıyor.

Son olarak 34 Avustralyalı kadın ve çocuğun Şam üzerinden ülkelerine dönme girişiminin, Suriye yönetimi tarafından geri çevrildiği bildirildi. Şam yönetimi, sürecin hükümetle önceden koordinasyon sağlanmadan yürütüldüğünü savundu.