IŞİD’den iki yıl sonra ilk mesaj: Suriye yönetimine savaş çağrısı

Terör örgütü IŞİD, yaklaşık iki yıl aradan sonra yayımlanan ilk sesli mesajında, örgüt mensuplarına Suriye’nin yeni yönetimine karşı mücadele çağrısı yaptı.

İnternette yayımlanan kayıtta örgüt sözcüsü Ebu Huzaife el-Ensari, Suriye’deki IŞİD üyelerine “seküler bir hükümet ve ulusal orduya sahip yeni Suriye rejimiyle savaşmayı öncelik haline getirmeleri” çağrısında bulundu.

El-Ensari’nin son sesli mesajı, Ocak 2024’te yayımlanmış ve destekçilerine dünya genelinde Yahudilere saldırı çağrısı yapmasıyla gündeme gelmişti.

2025 yılında Suriye, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona katılmış ve ülkedeki örgüt kalıntılarına yönelik operasyonlarda koordinasyon sağlamaya başlamıştı.

IŞİD, 2014 yılında Suriye ve Irak’ta geniş bir alanı ele geçirmiş, katliamlar gerçekleştirmiş ve kadınları ile kız çocuklarını sistematik biçimde cinsel köleliğe zorlamasıyla uluslararası tepki çekmişti.

ABD öncülüğündeki koalisyonun desteğiyle Irak'ta 2017’de, Suriye’de ise 2019’da örgütün büyük ölçüde yenilgiye uğradığı açıklanmıştı.