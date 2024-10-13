IŞİD destekçisi ABD'li askerin cezası belli oldu

Yayınlanma: 13.10.2024 - 11:40

Güncelleme: 13.10.2024 - 11:40

ABD'li 24 yaşındaki Cole Bridges, mahkemede yaklaşık beş saat süren ve kendisine en fazla 40 yıl hapis cezası verilmesinin talep edildiği duruşmanın ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haziran 2023'te terörizm suçlamalarını kabul eden Bridges, Hakim Lewis J. Liman'a “Dürüst olmak gerekirse, en yüksek cezayı hak ettiğime inanıyorum. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum. Yaşadığım sürece bundan pişmanlık duyacağım” dedi.

Adalet Bakanlığı, “Cole Gonzales” olarak da bilinen Bridges'in suç işlendiği sırada Georgia eyaletindeki Fort Stewart'ta bulunan Üçüncü Piyade Tümeni'nde süvari izcisi olarak görev yaptığını söyledi.

Mahkeme belgelerine göre, Bridges orduya katılmadan yaklaşık bir yıl önce, IŞİD'li teröristleri ve onların şiddet içeren ideolojilerini teşvik eden çevrimiçi propagandayı araştırmaya başlamış, sosyal medyada IŞİD'e desteğini ifade etmişti.

SOSYAL MEDYADA FBI AJANINA TAKILDI

Bridges, görevine başladıktan yaklaşık bir yıl sonra, Ortadoğu'daki IŞİD'li teröristlerle irtibat halinde olan ve kendisini IŞİD destekçisi olarak tanıtan bir FBI ajanıyla iletişim kurmaya başladı.

Mahkeme belgelerine göre, sosyal medyadaki bu iletişimler sırasında Bridges, FBI ajanına ABD ordusundan duyduğu “hayal kırıklığını” ve IŞİD'e yardım etme arzusunu dile getirdi.

Bridges'in, FBI ajanına, New York'taki potansiyel hedefler hakkında tavsiyeler de dahil olmak üzere eğitim ve rehberlik sağladığı ve bir ABD ordusu eğitim el kitabının bazı bölümlerini ve askeri savaş taktikleri hakkında rehberlik ettiği belirtildi.

Bridges'in, FBI ajanına, “teröristlerin Ortadoğu'daki ABD kuvvetlerine nasıl saldıracaklarına dair talimatlar vermeye başladığı, bu talimatlar arasında IŞİD savaşçılarının ABD birliklerine yönelik gelecekteki saldırılarının ölümcüllüğünü en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmayı amaçlayan askeri manevraların şemasını da anlattığı” ifade edildi.

IŞİD'E DESTEĞİNİ İFADE EDEN VİDEO GÖNDERDİ

FBI ajanına, “ABD Özel Kuvvetlerini pusuya düşürmek için bir IŞİD kampını güçlendirmenin en iyi yolu hakkında tavsiyeler paylaştığı” belirtilen Bridges'in, çelik yelik takarak IŞİD'e desteğini simgeleyen bir bir video gönderdiği de kaydedildi.

Bridges'in “pişmanlık belirtileri gösterdiğini” ve tutuklandıktan sonra teröristler yerine FBI ile muhatap olduğu için pişmanlığını ifade ettiğini söyleyen Hakim Liman, “en tüyler ürpertici kanıtın” Bridges'in FBI ajanına “teröristlerin bir saldırıda kayıpları nasıl en aza indirebileceği konusunda tavsiyelerde bulunmaya istekli olması“ olduğunu kaydetti.

“KOMPLOYA ÇEKİLDİĞİ İÇİN CEZASI HAFİFLETİLMELİ”

Bridges'in halihazırda yattığı yaklaşık dört yıllık hapis cezasına çarptırılmasını talep eden avukatı Sabrina Shroff, Bridges'in, IŞİD'in destekçileri gibi davranan FBI ajanları tarafından komploya çekildiği için cezasının hafifletilmesini savundu.