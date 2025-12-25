IŞİD'in üst düzey yöneticisi Şam'da yakalandı

Şam yönetimine bağlı silahlı unsurlar ile ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin koordinasyonunda gerçekleşen operasyonda, Şam kırsalına bağlı Muaddamiye kentinde örgüte ait bir hücre evinin hedef alındığı duyuruldu.

Suriye basını, uzun süreli takip ve yoğun istihbarat çalışmaları sonucunda yapıldığı belirtilen operasyonda, cihatçı Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) adlı örgütün sözde lideri olduğu belirtilen Taha ez-Zuabi (kod adı Ebu Ömer Tıbbi) ile birlikte bazı yardımcılarının gözaltına alındığını açıkladı. Zanlıların üzerinde bir intihar yeleği ve silahlar ele geçirildiği bildirildi.

'KOALİSYON İLE İŞBİRLİĞİ' VURGUSU

Operasyonu 'örgüte vurulmuş ağır bir darbe' olarak nitelendiren Şam yönetimi, ilk kez böylesi bir faaliyette uluslararası koalisyon ile iş birliği yapıldığını kamuoyuna açıkladı.

Öte yandan, Şam yönetimine bağlı silahlı unsurların, bu hafta içinde Şam’daki Dummar semtinde, başkentin kuzeybatısındaki Kudsiya kentinde ve güneydeki Daraya’da örgüte bağlı üç ayrı hücreyi daha çökerttiği öne sürüldü.

ABD’li yetkililerin tahminlerine göre, 2025 itibarıyla Suriye ve Irak’ta aktif 2 bin 500 ila 7 bin arasında IŞİD militanı bulunuyor.

Binlerce kişinin ise Suriye’nin kuzeydoğusundaki cezaevleri ve kamplarda tutulduğu belirtiliyor.