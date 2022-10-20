IŞİD'in yıktığı antik kentte Asurlulara ait kalıntılar bulundu
Irak'ta arkeologlar, IŞİD'in "putperestliğin sembolü" diyerek yıktığı antik kentte 2 bin 700 yıllık Asur oymaları keşfetti.
Irak'ın Musul kentinde arkeologlar, IŞİD tarafından tahrip edilen Mashki Kapısı'nda restorasyon çalışmalarına başladı. Çalışmalar esnasında arkeologlar, Asurlular'a ait 2 bin 700 yıllık kalıntılar buldu.
AFP'nin haberine göre, Irak Tarihi Eserler Bakanlığı kalıntılar hakkında, MÖ 705'ten 681'e kadar Ninova antik kentini yöneten Asur Kralı Sanherib'e dayandığını söyledi.
Bakanlık, tarihi kapıda bulunan kalıntılarda, sekiz mermer rölyef, ince yontulmuş savaş sahneleri, üzüm ve palmiye ağacı işlemelerinin yer aldığını ifade etti.
Ninova antik kentinin en büyük kapılarından biri olan Mashki Kapısı, kentin gücünün ve büyüklüğünün simgesiydi. Kapı, 1970'lerde yeniden inşa edilse de ABD'nin Irak'ı işgal etmesiyle 2003 yılında zarar gördü.
Unesco'nun 2009 tarihli bir raporunda "kazma, kesme, kazıma ve tesviye yoluyla kente büyük zarar verildiği tespit edildi" bilgisi yer aldı.
IŞİD, 2016 yılında, İslam öncesi döneme ait birçok antik kenti yağmalamasının yanı sıra "Putperestliğin" sembolü olarak gördüğü Mashki Kapısı'nı buldozer ile yıktı.
Video Haberler
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Korkaksın; bu akşam gelemeyeceksin...'
- Akşener’den Erdoğan’a ‘bunu yapma’ telefonu
- 'Saray'ı rahatsız edecek sürpriz isimler...'
- Kahkahalar, alkışlar, ıslıklar, çığlıklar!
- Soylu'ya 'tek parmaklı komut'
- AKP'de istifa depremi!
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Mehmet Ali Çelebi AKP sıralarında
- Anadolu Ajansı'ndan 'Erdoğan' sansürü
- AKP'li Taner Yıldız'dan maden faciası yorumu