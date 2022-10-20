IŞİD'in yıktığı antik kentte Asurlulara ait kalıntılar bulundu

20 Ekim 2022 Perşembe, 10:43

Irak'ın Musul kentinde arkeologlar, IŞİD tarafından tahrip edilen Mashki Kapısı'nda restorasyon çalışmalarına başladı. Çalışmalar esnasında arkeologlar, Asurlular'a ait 2 bin 700 yıllık kalıntılar buldu.

AFP'nin haberine göre, Irak Tarihi Eserler Bakanlığı kalıntılar hakkında, MÖ 705'ten 681'e kadar Ninova antik kentini yöneten Asur Kralı Sanherib'e dayandığını söyledi.

Bakanlık, tarihi kapıda bulunan kalıntılarda, sekiz mermer rölyef, ince yontulmuş savaş sahneleri, üzüm ve palmiye ağacı işlemelerinin yer aldığını ifade etti.

Ninova antik kentinin en büyük kapılarından biri olan Mashki Kapısı, kentin gücünün ve büyüklüğünün simgesiydi. Kapı, 1970'lerde yeniden inşa edilse de ABD'nin Irak'ı işgal etmesiyle 2003 yılında zarar gördü.

Unesco'nun 2009 tarihli bir raporunda "kazma, kesme, kazıma ve tesviye yoluyla kente büyük zarar verildiği tespit edildi" bilgisi yer aldı.

IŞİD, 2016 yılında, İslam öncesi döneme ait birçok antik kenti yağmalamasının yanı sıra "Putperestliğin" sembolü olarak gördüğü Mashki Kapısı'nı buldozer ile yıktı.