Norveç Prensesi içki işine girdi, mahkemelik oldu!

Yayınlanma: 28.07.2024 - 10:58

Güncelleme: 28.07.2024 - 10:58

Norveç'in tanınmış gazetelerinden Aftenposten'ın haberinde, Prenses Martha'nın Oslo Handverksdestilleri (OHD) şirketiyle çalışarak hazırladığı özel cin nedeniyle davalık olduğu belirtildi.

Prenses Martha ve gelecek ay evleneceği Amerikalı nişanlısı Durek Verrett'in ortak projesinin, Norveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi'nin radarına takıldığı aktarıldı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, bu daire, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'na bağlı hizmet veriyor.

Martha, iki yıl önce Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrıldığını ve Hollywood'da "şaman" olarak tanınan Verrett'le nişanlandığını duyurmuştu.

Norveç Kralı V. Harald, Martha'nın ticari işlerde kullanmaması şartıyla Kraliyet unvanını korumasına karar vermişti.

İkilinin düğünü UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Geiranger fiyordunda 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Martha ve Verrett, bu düğüne özel olarak OHD firmasıyla cin tasarladı fakat içkide Prenses Martha'nın adının kullanılması hukuki sorunlar yarattı.

İçkinin etiketinde "Bu cini Prenses Martha Louise ve Durek Verrett'in Ağustos 2024'te Geiranger'deki düğünü için hazırladık" ifadeleri yer alıyor.

Prensesin sözcüsü Carina Scheele Carlsen, unvanın kullanılmasının "hata" olduğunu ve sonraki partilerde ibarenin kaldırılacağını söylemişti.

Ancak Aftenposten, OHD'nin Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi'ne gönderdiği 15 Temmuz tarihli mektubu ele geçirdi. Mektupta, Prenses Martha'nın projeye doğrudan dahil olduğu belirtiliyor.

Ayrıca cinin, devlete ait içki dağıtım firması Vinmonopolet'te satılmasının planlandığı da ifade ediliyor.

Kraliyet ailesi olaya ilişkin yorum taleplerini reddetti. Daire başkanı Oyvind Giaever ise Aftenposten'ın haberine doğrudan yorum yapmazken, söz konusu mektubun soruşturmanın bir parçası olarak değerlendirildiğini söyledi. İncelemelerle ilgili kararın ağustos veya eylülde açıklanabileceği belirtildi.