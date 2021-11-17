'İşkence' suçlamasıyla... BAE'nin Interpol başkan adayı hakkında suç duyurusu

17 Kasım 2021 Çarşamba, 13:58

Interpol'ün yeni başkanı, 23-25 Kasım'da İstanbul’daki 89’uncu Genel Kurulu’nda belirlenecek. Interpol Başkanlık seçimleri öncesinde BAE’nin adayı İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi el-Reisi’yle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

El-Reisi hakkında ‘işkence ve kötü muamele’ suçlamasıyla ilk olarak Fransa’da ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıktı.

Avukatlar İlkan Koyuncu, Gizem Rodoplu ve Bekir Öksüm tarafından yapılan suç duyurusunda, el-Reisi’nin, başta BAE yurttaşı aktivist Ahmed Mansur olmak üzere, siyasi muhaliflere karşı ‘işkence’ politikasından sorumlu olduğuna dair somut deliller olduğu belirtildi.

“İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELEYE MARUZ BIRAKILDI”

Körfez İnsan Hakları Merkezi’nin (Gulf Center for Human Rights), Türkiye’de bulunduğu suç duyurusunda, "Mansur; Al-Sadr Hapishanesi’nde başında el-Reisi’nin bulunduğu Devlet Güvenlik Teşkilatı’nın emriyle sorguya çekilmiş, işkence ve kötü muameleye maruz bırakılmıştır. Hapishane yetkililerinin ve gardiyanların Mansur’u tamamen tecrit altında tutma, ailesine herhangi bir bilgi vermeme ve tüm eşyalarına el koyma kararları da yine başında el-Reisi’nin bulunduğu Devlet Güvenlik Teşkilatı tarafından verilmiştir" denildi.

INTERPOL’ÜN GENEL KURULU’NA GELECEK

Avukat Gizem Rodoplu, söz konusu suç duyurusu ve süreçle ilgili Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

Rodoplu, “Mansur isimli bir şahsa yöneltilen işkence niteliğini teşkil eden eylemler sebebiyle yine burada ihbar edilen el-Reisi, Fransa’da suç duyurusuna konu edildi ve orada zaten bir soruşturma yürütülüyor. El Reisi, 24 Kasım’da Türkiye gerçekleşecek Interpol Genel Kurulu’nda adaylardan bir tanesi. Kendisinin bu işkence niteliği teşkil eden eylemleri çeşitli soruşturmalara konu olduğu için müvekkilimiz tarafından, Türkiye’deki Genel Kurul’da olacağı göz önünde bulundurularak bir ihbarda bulunulması talep edildi. Biz de bu doğrultuda suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’DE DE YARGILAMA YETKİSİ VERİYOR’

Rodoplu bundan sonraki işleyecek süreçle ilgili, “Bulunulan suç duyurusu, bir Türk vatandaşına, Türkiye’de gerçekleşen ya da aleyhine olan bir eyleme konu değil. Fakat bizim ceza kanunlarımız işkence gibi ağır sonuçlar doğuran insanlığa karşı suçlarda bu şartlarla bağlı olmaksızın Türkiye’de de yargılama yetkisini veriyor. Ancak bunun bir şartı var. O da Adalet Bakanı’nın yargılama yapmaya izin vermesidir. Biz öncelikle Adalet Bakanı’nından başsavcılık marifetiyle izin alınmasını, akabinde de El Reisi’nin yargılanmak üzere soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin başlatılmasını talep ettik. Diğer suç duyurularından ve şikayet dilekçelerinden farklı olarak burada TCK’nin 13’üncü maddesi uyarısınca Adalet Bakanı’ndan izin alınmasına yönelik bir talebimiz var. Dolasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı, öncelikle dosyayı Bakanlık Büro marifetiyle, Adalet Bakanlığı’na gönderecek. Adalet Bakanı dosyayı inceledikten sonra yargılama yapılması ya da yapılmaması yönünde bir karar verecek ve o doğrultuda soruşturma işlemlerine devam edileceği” dedi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"1. Mağdur Ahmed Mansur'a yönelik 2017 yılından beri Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilen sistematik işkence eylemlerinden dolayı ihbar edilen Ahmed Nasır el-Reisi bakımından TCK.m.13 gereğince Adalet Bakanı’ndan yargılama izni alınması için Adalet Bakanlığı ile gerekli yazışmaların başlatılmasına,

2. Yürütülecek soruşturma sonucunda ihbar edilen Ahmed Nasır el-Reisi hakkında TCK.m.94 ve devamında düzenlenen işkence suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmasına, karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz."

‘SOYLU AYNI TOPLANTIDA KONUŞMA YAPACAK’

“İşkence ve kötü muamele” suçlaması yöneltilen el-Reisi’nin katılacağı Interpol toplantısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da konuşma yapacağı biliniyor. Gazeteci Tolga Şardan tarafından Soylu'nun dünyanın önde gelen polis şeflerine 'suçla mücadele' konusunda hitap edeceği gündeme getirildi.

Öte yandan Reuters’ın haberinde, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın 24 Kasım'da Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin beklendiği aktarıldı. Zayed el Nahyan'ın Türkiye ziyaretiyle, Interpol toplantısının tarihlerinin denk gelmesi ise dikkat çekti.