İskoçya Başbakanı Yusuf'tan İngiliz Bakan Cleverly'e tepki

Yayınlanma: 19.10.2023 - 20:45

Güncelleme: 19.10.2023 - 22:35

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, Bakan Cleverly'i, Mısır, Katar ve Türkiye'de yapacağı temaslara ilişkin hedeflerine yer verdiği X paylaşımında, Gazze'de mahsur kalan İngiliz vatandaşlarından bahsetmemesi nedeniyle eleştirdi.

İskoçya Başbakanı, Cleverly'nin paylaşımına verdiği yanıtta, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de mahsur kalan İngiliz vatandaşlarından bahsedilmemesi utanç verici. Görüşmelerinizde onlara da en azından kısaca değinmeniz faydalı olabilir. Bir savaş bölgesinde sıkışıp kalmış durumdalar ve Dışişleri Bakanı olarak sizden ateşkes talep etmenizi ve Refah Sınır Kapısı'nın açılarak Gazze'den çıkmalarına izin vermenizi istiyorlar."

Cleverly, X'ten yaptığı paylaşımda, "Hedeflerim net: İngiliz rehinelerin serbest bırakılması, şiddetin bölgeye yayılmasını durdurmak, acil yardımın Gazze'ye ulaşmasını sağlamak." ifadelerini kullanmıştı.

EŞİ VE AİLESİ GAZZE'DE MAHSUR KALMIŞTI

Yusuf, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Filistinli eşinin annesi ve babasının Gazze'de mahsur kaldığını bildirmişti.

Hamza Yusuf, eşinin İskoçya'da yaşayan annesi ve babasının, İsrail ve Gazze'deki gelişmeler sırasında kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze'de bulunduklarını ve bölgede mahsur kaldıklarını aktarmıştı.

İsraillilerin, kendilerine ülkeyi terk etmelerini söylediğini ancak ülkeden çıkmalarının mümkün olmadığını ifade eden Yusuf, İngiltere Dışişleri Bakanlığının güvenli geçiş garantisi veremeyeceğini kaydetmişti.

Yusuf'un Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla, 13 Ekim'de paylaştığı videoda gözyaşlarına hakim olamamış ve "İnsanlık nerede? Dünyanın neresinde insanların kalbi var da bu çağda buna izin veriyor?" ifadelerini kullanmıştı.

BÖLGEDEKİ ÇATIŞMALAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 73 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.