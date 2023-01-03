İskoçya polisinden, pedofili babaya süpriz operasyon: Mesajlaşırken polis tuzağına düştü

03 Ocak 2023 Salı, 14:07

30 yaşındaki İskoçyalı bir baba, sivil polisler tarafından internet üzerinden yapılan büyük bir tuzak operasyonuyla yakalandı.

İskoç adam, altı yaşındaki kızının çıplak fotoğrafını çektikten sonra bunu bir pedofil arkadaşına gönderdiğini sanarken, polislere yakalandı. İskoç adamın ev adresi arama emri uyarınca polisler tarafından basılarak, adam tutuklandı.

Operasyondaki görüşmenin bir aşamasında, daha önce çocuğu kendisinin de istismar ettiğini ima etmiş ve "hanımı" yüzünden bunu yapmanın zor olduğunu da söylediği belirtildi.

Aslında İskoç adam, çevrimiçi operasyonda onu yakalamakla görevli uzman bir polis memuruyla mesajlaşıyordu.

ÇOCUĞUNUN GÖRÜNTÜLERİNİ BİLMEDEN POLİSE GÖNDERDİ

Savcı yardımcısı Gillian Koren, polisin İskoç adamla KİK mesajlaşma servisi üzerinden iletişime geçtiğini ve hedefin bir çocuğa (kendi kızına) erişebilmesiyle övündüğünü söyledi. İskoç adamın, görüşmede polise bir çocuk yatağının görüntüsünü gönderdiği, yatağın üzerindeki giysinin üzerindeki etiketin "yedi ila sekiz yaş" yazdığı belirtildi.

Koren, "Bu, bir çocuğa erişimi olan bir baba olarak statüsünün kanıtı olarak sunuldu" dedi.

İSKOÇ ADAM SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Yasal nedenlerden dolayı ismi açıklanamayan adam, gözaltından sanık sandalyesine çıktığında 2020 ve 2021 yılları arasında bir vesileyle üçüncü bir tarafla paylaşmak üzere kızının çıplak bir fotoğrafını çektiğini ve uygunsuz görüntüyü dağıtmaya çalıştığını kabul etti.

MAHKEMEYE KANITLAR GÖNDERİLDİ

Savcı yardımcısı Koren, operasyonun "çocukların cinsel istismarı ve sömürüsü ile ilgili olarak" gerçekleştirildiğini söyledi. Mahkemeye, gizli bir çevrimiçi memurun görevlendirildiğini ve "14 yaşın altındaki çocuklara cinsel ilgi duyan yetişkin bir erkek olduğunu iddia ettiği" sunuldu.

Mahkemeye, adamın çocuğunun yüzünü göstermeyen bir fotoğrafını göndermeyi kabul ettiği de sunuldu. Koren, "Sanık tarafından küçük bir çocuğun belden aşağısının çıplak olduğu bir görüntü gönderildi" dedi.

'PİŞMAN OLDUĞUNU' SÖYLEDİ

Avukat, İskoç adamın "son derece utandığını" ve "yaptıklarını kabullenmekte zorlandığını" söyledi.

Şerif Kenneth Campbell KC, duruşmada sanığa işlediği suçun "ağır bir güven ihlali" olduğunu ifade ederek, raporlar derlendikten sonra hapis cezası vermeyi planladığını ve bu arada onu cinsel suçlular siciline yerleştirdiğini söyledi.