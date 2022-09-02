İskoçya'da genel müdür, zorbalık yaptığı gerekçesiyle işten atıldı
İskoçya'da itfaiye genel müdürü Martin Blunden, altı ay önce başlatılan bir "zorbalık" soruşturması nedeniyle yılda 175 bin sterlin kazandığı işinden oldu.
İskoçya'da İtfaiye ve Kurtarma Servisi (SFRS) genel müdürü Martin Blunden, davranış şikayetleri sebebiyle açılan soruşturma kapsamında işten atıldı.
İngiliz DailyMail'in haberine göre, Martin Blunden'ın zorbalık yaptığı şikayeti üzerine mart ayında açığa alındı ve soruşturma başlatıldı.
Yılda 175 bin sterlin kazanan genel müdürün durumu hakkında açıklama yapan yönetim kurulu başkanı Dr. Kirsty Darwent, "Martin Blunden'in SFRS'nin genel müdürü olarak görevinden ayrıldığını doğrulayabilirim" dedi.
Yönetimi kurulu başkanı Darwent, "Daha önce bildirildiği gibi, Bay Blunden, davranış iddialarına ilişkin resmi bir soruşturmaya tabi tutuldu. Gizlilik nedeniyle daha fazla yorum yapamıyorum. Personellerimizden en yüksek standartları bekliyoruz ve davranışlarıyla ilgili her türlü iddiayı son derece ciddiye alıyoruz. Şikayetlerin açık politikalarımız ve prosedürlerimiz doğrultusunda soruşturulmasını sağlamak için sağlam prosedürlerimiz var" sözlerini açıklamasına ekledi.
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