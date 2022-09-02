Meclis oturumunda deprem sigortası tartışılırken deprem oldu

02 Eylül 2022 Cuma, 15:57

Liechtenstein'da İlerici Vatandaşlar Partisi’nin (FBP) milletvekili Bettina Petzold-Mahr'ın deprem sigortasının zorunluluğu hakkında "şiddetli bir sarsıntı olması halinde binalarda hasar olabilir" dediği sırada deprem meydana geldi.

Bettina Petzold-Mahr ve bazı milletvekilleri, durumu gülerek karşıladı.

Saniyeler sonrasında ikinci ve daha büyük bir sarsıntı oldu ve Meclis Başkanı Albert Frick oturuma ara verilerek salonun boşaltılmasını istedi.