Meclis oturumunda deprem sigortası tartışılırken deprem oldu
Liechtenstein Meclisi'nde "deprem sigortasının zorunluluğu" oturumu sırasında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Liechtenstein'da İlerici Vatandaşlar Partisi’nin (FBP) milletvekili Bettina Petzold-Mahr'ın deprem sigortasının zorunluluğu hakkında "şiddetli bir sarsıntı olması halinde binalarda hasar olabilir" dediği sırada deprem meydana geldi.
Bettina Petzold-Mahr ve bazı milletvekilleri, durumu gülerek karşıladı.
Saniyeler sonrasında ikinci ve daha büyük bir sarsıntı oldu ve Meclis Başkanı Albert Frick oturuma ara verilerek salonun boşaltılmasını istedi.
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