İskoçya'da ücretsiz ped dönemi başladı
İskoçya, hijyenik ped gibi ürünlerin ücretsiz sağlanacağı ilk ülke oldu. Hükümetin ilgili kararına göre, tüm belediye ve eğitim kurumları artık isteyen her kadına bu ürünleri ücretsiz olarak sağlamakla yükümlü.
Düzenleme İskoçya Parlamentosu’nda Kasım 2020’de oybirliğiyle kabul edilmiş ve iki yıllık bir hazırlık süresi öngörülmüştü.
Tampon ve ped gibi kadın hijyen ürünleri halihazırda öğrenciler için ücretsizdi. Şimdi kapsamı her ekonomik sınıf ve yaştan kadını kapsayacak şekilde genişletildi.
Uygulamanın dünyada başka örneği bulunmazken, Sosyal Adalet Bakanı Shona Robison, “İlk olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.
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