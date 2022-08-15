İskoçya'da ücretsiz ped dönemi başladı

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:48

Düzenleme İskoçya Parlamentosu’nda Kasım 2020’de oybirliğiyle kabul edilmiş ve iki yıllık bir hazırlık süresi öngörülmüştü.

Tampon ve ped gibi kadın hijyen ürünleri halihazırda öğrenciler için ücretsizdi. Şimdi kapsamı her ekonomik sınıf ve yaştan kadını kapsayacak şekilde genişletildi.

Uygulamanın dünyada başka örneği bulunmazken, Sosyal Adalet Bakanı Shona Robison, “İlk olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.