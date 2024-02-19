İslami Cihad'dan İsrail'e: Mescid-i Aksa'da ibadet hürriyetinin kısıtlaması hesapsız kalmayacak

İslami Cihad Hareketi, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in talep ettiği, Mescid-i Aksa'da ibadet hürriyetini kısıtlaması kararının hesapsız kalmayacağını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 18:44
İslami Cihad'dan İsrail'e: Mescid-i Aksa'da ibadet hürriyetinin kısıtlaması hesapsız kalmayacak
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İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talep ettiği "ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerinin kısıtlanması" çağrısının Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından onaylanmasına İslami Cihad Hareketinden tepki geldi.

Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, Ben-Gvir'in çağrısını onaylamasının, İsrail'in işlediği suçların bir devamı niteliğinde olduğu aktarıldı.

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Söz konusu kararın, İsrail hükümetindeki radikal "yerleşimci" grubun, Filistin halkına karşı yürüttüğü din savaşında ileriye gidilmesi ve Mescid-i Aksa'da ibadet hürriyetinin çiğnenmesi anlamına geldiği kaydedildi.

İsrail'in, ramazanda Kudüs'te tansiyonu yükseltme niyetinde olduğu dile getirilen açıklamada, "İsrail'i uyarıyoruz, Mescid-i Aksa'ya ya da orada ibadet hürriyetine yönelik atılacak adımlar hesapsız kalmayacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kudüs, Batı Şeria ve İsrail topraklarındaki (1948'de işgal edilen topraklar) Filistinlilere karara karşı çıkma ve Mescid-i Aksa'yı boş bırakmama çağrısı yapıldı.

İsrail Başbakanlığından bugün yapılan açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişine ilişkin "güvenlik koşulları değerlendirilerek dengeli bir karar alındığı" ifade edilmişti.

İsrail basınında çıkan haberlerde ise İsrail vatandaşı Filistinlilerden de belirli yaşın altındakilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanacağı belirtilmişti.


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