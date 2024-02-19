İsrail tarih verdi: Ramazan'ı işaret etti

Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:48

Güncelleme: 19.02.2024 - 12:48

İsrail ilk kez Gazze'nin güney şehrine askerlerinin ne zaman girebileceğine dair bir tarih verdi.

Eski savunma bakanı olan Gantz, Pazar günü yaptığı konuşmada, "Dünya bilmeli ve Hamas liderleri de bilmeli ki, eğer Ramazan ayına kadar rehinelerimiz evlerine dönmezse, savaş Refah bölgesi de dahil olmak üzere her yerde devam edecektir" dedi.

BBC'de yer alan habere göre, Ramazan bu yıl 10 Mart'ta başlıyor.

Gantz, İsrail'in "sivil kayıpları en aza indirmek için ABD'li ve Mısırlı ortaklarıyla diyalog içinde sivillerin tahliyesini kolaylaştırarak koordineli bir şekilde" hareket edeceğini de sözlerine ekledi.

Mısır sınırına yakın Refah’ta İsrail saldırılarından kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişi bulunuyor. Bu insanların pek çoğu önce kuzeyden merkeze, daha sonra da güneye doğru kaçmak zorunda bırakıldı.