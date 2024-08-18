İsmail Heniyye suikastı ile ilgili yeni iddia

Yayınlanma: 18.08.2024 - 17:03

Güncelleme: 18.08.2024 - 17:03

Tahran'da uğradığı suikast sonucu ölen Hamas siyasi büro sorumlusu İsmail Haniye'nin oğlu Abdülselam Haniye, babasının uğradığı suikastla ilgili yeni bilgiler verdi.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya kanalına açıklamalarda bulunan Abdülselam, "babasının cep telefonu sinyalleri aracılığıyla yönlendirilen güdümlü bir füze ile öldürüldüğünü" öne sürdü.

Abdülselam Haniye kanala demecinde, “Ölümüne sebep olan, gece odasında başının yakınına yerleştirdiği cep telefonunun sinyallerini takip eden güdümlü bir füzeydi ve doğrudan vuruldu" dedi.

Abdülselam, daha önce bazı medya organlarında yer alan, odasına bomba yerleştirildiğine dair iddiaları da yalanlayarak şu açıklamayı yaptı:

“Odasından birkaç metre ötedeki bir odada korumaları ve diğer danışmanlar vardı. Patlayıcı olsaydı her yer havaya uçardı..."

Haniye'nin oğlu, cep telefonunun Hamas liderini kolay bir hedef haline getirdiğini vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti:

“Babam resmi bir törene katılıyordu ve cep telefonunu taşıyordu, dolayısıyla operasyon çok karmaşık değildi.”

Babasının o gün telefonunu sürekli kullandığını belirten Abdülselam ayrıca şunları söyledi:

“Şehit edildiği gece saat 22:15'te bile telefonunu kullanmıştı...”

Haniye ve koruması 31 Temmuz'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreninden kısa bir süre sonra öldürülmüştü.

Devrim Muhafızları Ordusu, binanın dışından "yaklaşık yedi kilogram patlayıcı taşıyan kısa menzilli bir top mermisi" atıldığını öne sürmüştü.

İran Devrim Muhafızları'nın Haniye suikastından Tel Aviv yönetimini sorumlu tutuyor.